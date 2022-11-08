https://ria.ru/20221108/ryazan-1829900403.html

В Рязанской области ввели запрет на использование беспилотников

В Рязанской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 08.11.2022

В Рязанской области ввели запрет на использование беспилотников

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели в Рязанской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:43

2022-11-08T11:43

2022-11-08T11:43

павел малков

рязанская область

россия

безопасность

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РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели в Рязанской области, сообщило правительство региона."Губернатор Павел Малков подписал постановление, согласно которому на территории Рязанской области введен запрет на использование беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.Уточняется, что мера связана с усилением охраны общественного порядка и обеспечением общественной безопасности в условиях режима повышенной готовности, который введен с 19 октября указом президента РФ."Согласно документу, под запрет не попадают беспилотники, которые используются органами государственной власти, подведомственными им организациями, органами местного самоуправления", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221021/radiozavod-1825749732.html

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павел малков, рязанская область, россия, безопасность