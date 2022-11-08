Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/ryazan-1829900403.html
В Рязанской области ввели запрет на использование беспилотников
В Рязанской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 08.11.2022
В Рязанской области ввели запрет на использование беспилотников
Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели в Рязанской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:43
2022-11-08T11:43
павел малков
рязанская область
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796880653_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6e14857a3e9ec596138fe121eaa7fa61.jpg
РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели в Рязанской области, сообщило правительство региона."Губернатор Павел Малков подписал постановление, согласно которому на территории Рязанской области введен запрет на использование беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.Уточняется, что мера связана с усилением охраны общественного порядка и обеспечением общественной безопасности в условиях режима повышенной готовности, который введен с 19 октября указом президента РФ."Согласно документу, под запрет не попадают беспилотники, которые используются органами государственной власти, подведомственными им организациями, органами местного самоуправления", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221021/radiozavod-1825749732.html
рязанская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796880653_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_4e6a909de0ee9ddb32035c37afa57d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел малков, рязанская область, россия, безопасность
Павел Малков, Рязанская область, Россия, Безопасность
11:43 08.11.2022
 
В Рязанской области ввели запрет на использование беспилотников

Губернатор Рязанской области Малков ввел запрет на использование беспилотников

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели в Рязанской области, сообщило правительство региона.
"Губернатор Павел Малков подписал постановление, согласно которому на территории Рязанской области введен запрет на использование беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мера связана с усилением охраны общественного порядка и обеспечением общественной безопасности в условиях режима повышенной готовности, который введен с 19 октября указом президента РФ.
"Согласно документу, под запрет не попадают беспилотники, которые используются органами государственной власти, подведомственными им организациями, органами местного самоуправления", - добавили в ведомстве.
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 17:26Рязанская область
Рязанский радиозавод начнет поставлять мобильные узлы связи
 
Павел МалковРязанская областьРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала