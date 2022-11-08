https://ria.ru/20221108/rubl-1829886497.html

Набиуллина рассказала, как решить проблемы с внешнеэкономическими платежами

Набиуллина рассказала, как решить проблемы с внешнеэкономическими платежами - РИА Новости, 08.11.2022

Набиуллина рассказала, как решить проблемы с внешнеэкономическими платежами

Основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами – укрепление доверия к рублю, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:15

2022-11-08T11:15

2022-11-08T11:15

экономика

эльвира набиуллина

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b01e8dbc061648fd68df6fd788d76b.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами – укрепление доверия к рублю, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.Она рассказала, что сейчас по международным платежам и расчетам прицельно бьют зарубежные санкции, а ЦБ РФ выстраивает отношения на двусторонней основе, стараясь снижать санкционные риски для своих партнеров, что "очень непросто", поскольку есть много "индивидуальных нюансов" при взаимодействии с каждой страной."Но основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами – укрепление доверия к рублю… Мы видим, при переходе на национальные валюты партнеры обращают внимание на устойчивость рубля. А устойчивость рубля – это низкая инфляция. Рубль не обесценивается, если платежи осуществляются в рублях, то рубль не должен обесцениваться", - заявила Набиуллина.

https://ria.ru/20221108/kapital-1829881862.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, эльвира набиуллина, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)