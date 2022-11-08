https://ria.ru/20221108/rubl-1829886497.html
Набиуллина рассказала, как решить проблемы с внешнеэкономическими платежами
Набиуллина рассказала, как решить проблемы с внешнеэкономическими платежами - РИА Новости, 08.11.2022
Набиуллина рассказала, как решить проблемы с внешнеэкономическими платежами
Основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами – укрепление доверия к рублю, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:15
2022-11-08T11:15
2022-11-08T11:15
экономика
эльвира набиуллина
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами – укрепление доверия к рублю, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.Она рассказала, что сейчас по международным платежам и расчетам прицельно бьют зарубежные санкции, а ЦБ РФ выстраивает отношения на двусторонней основе, стараясь снижать санкционные риски для своих партнеров, что "очень непросто", поскольку есть много "индивидуальных нюансов" при взаимодействии с каждой страной."Но основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами – укрепление доверия к рублю… Мы видим, при переходе на национальные валюты партнеры обращают внимание на устойчивость рубля. А устойчивость рубля – это низкая инфляция. Рубль не обесценивается, если платежи осуществляются в рублях, то рубль не должен обесцениваться", - заявила Набиуллина.
https://ria.ru/20221108/kapital-1829881862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала, как решить проблемы с внешнеэкономическими платежами
Набиуллина: решение проблем с внешнеэкономическими платежами в укреплении доверия к рублю