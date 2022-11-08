Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала, как решить проблемы с внешнеэкономическими платежами - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/rubl-1829886497.html
Набиуллина рассказала, как решить проблемы с внешнеэкономическими платежами
Набиуллина рассказала, как решить проблемы с внешнеэкономическими платежами - РИА Новости, 08.11.2022
Набиуллина рассказала, как решить проблемы с внешнеэкономическими платежами
Основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами – укрепление доверия к рублю, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:15
2022-11-08T11:15
экономика
эльвира набиуллина
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b01e8dbc061648fd68df6fd788d76b.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами – укрепление доверия к рублю, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.Она рассказала, что сейчас по международным платежам и расчетам прицельно бьют зарубежные санкции, а ЦБ РФ выстраивает отношения на двусторонней основе, стараясь снижать санкционные риски для своих партнеров, что "очень непросто", поскольку есть много "индивидуальных нюансов" при взаимодействии с каждой страной."Но основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами – укрепление доверия к рублю… Мы видим, при переходе на национальные валюты партнеры обращают внимание на устойчивость рубля. А устойчивость рубля – это низкая инфляция. Рубль не обесценивается, если платежи осуществляются в рублях, то рубль не должен обесцениваться", - заявила Набиуллина.
https://ria.ru/20221108/kapital-1829881862.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_cb125fe5f24ffb57eaff1bebd41966d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:15 08.11.2022
 
Набиуллина рассказала, как решить проблемы с внешнеэкономическими платежами

Набиуллина: решение проблем с внешнеэкономическими платежами в укреплении доверия к рублю

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Банкноты Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами – укрепление доверия к рублю, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Она рассказала, что сейчас по международным платежам и расчетам прицельно бьют зарубежные санкции, а ЦБ РФ выстраивает отношения на двусторонней основе, стараясь снижать санкционные риски для своих партнеров, что "очень непросто", поскольку есть много "индивидуальных нюансов" при взаимодействии с каждой страной.
"Но основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами – укрепление доверия к рублю… Мы видим, при переходе на национальные валюты партнеры обращают внимание на устойчивость рубля. А устойчивость рубля – это низкая инфляция. Рубль не обесценивается, если платежи осуществляются в рублях, то рубль не должен обесцениваться", - заявила Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 11:03
ЦБ не видит предпосылок для либерализации контроля за движением капитала
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала