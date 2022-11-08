https://ria.ru/20221108/rpts-1829887466.html

В РПЦ не исключают восстановления связей с церковью Кипра

В РПЦ не исключают восстановления связей с церковью Кипра - РИА Новости, 08.11.2022

В РПЦ не исключают восстановления связей с церковью Кипра

После выборов нового главы Кипрской православной церкви может сформироваться новая ситуация в ее взаимоотношениях Русской православной церкви (РПЦ),... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:20

2022-11-08T11:20

2022-11-08T16:07

религия

русская православная церковь

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

религия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. После выборов нового главы Кипрской православной церкви может сформироваться новая ситуация в ее взаимоотношениях Русской православной церкви (РПЦ), прекратившей поминовение архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II из-за признания им украинских раскольников, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Архиепископ Хризостом II, возглавлявший Кипрскую церковь 16 лет, скончался утром 7 ноября после продолжительной болезни. До дня похорон объявлен церковный траур, всенародное прощание будет проходить с 10 ноября до утра дня погребения архиепископа. Архиерея в соответствии с его собственным желанием похоронят в гробнице, приготовленной для этой цели под собором святого Варнавы. Ожидается, что на его похороны приедет патриарх Константинопольский Варфоломей."Как известно, значительная часть архиереев Кипрской православной церкви не согласилась с единоличным решением скончавшегося ныне архиепископа Хризостома II о признании украинских раскольников. Новая ситуация во взаимоотношениях Кипрской церкви с Московским патриархатом может реализоваться в результате предстоящих выборов нового предстоятеля. Порядок этих выборов определяется уставом Кипрской церкви", – сообщил Балашов РИА Новости.Сайт Русской православной церкви (РПЦ) ранее сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится об упокоении души архиепископа Хризостома и прощении ему вольных и невольных прегрешений, а также сожалеет, что в последние годы отношения Русской и Кипрской православных церквей были омрачены из-за признания скончавшимся архиепископом Кипрским украинских раскольников.РПЦ в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за признания украинских раскольников. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут служить вместе с раскольниками, отметив, что соборное решение о признании ПЦУ Кипрская церковь не принимала, и оно осталось единоличной инициативой архиепископа Хризостома.

https://ria.ru/20221107/arkhiepiskop-1829563463.html

https://ria.ru/20210713/raskol-1741060401.html

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), религия