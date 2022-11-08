11:20 08.11.2022 (обновлено: 16:07 08.11.2022)
В РПЦ не исключают восстановления связей с церковью Кипра
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. После выборов нового главы Кипрской православной церкви может сформироваться новая ситуация в ее взаимоотношениях Русской православной церкви (РПЦ), прекратившей поминовение архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II из-за признания им украинских раскольников, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Архиепископ Хризостом II, возглавлявший Кипрскую церковь 16 лет, скончался утром 7 ноября после продолжительной болезни. До дня похорон объявлен церковный траур, всенародное прощание будет проходить с 10 ноября до утра дня погребения архиепископа. Архиерея в соответствии с его собственным желанием похоронят в гробнице, приготовленной для этой цели под собором святого Варнавы. Ожидается, что на его похороны приедет патриарх Константинопольский Варфоломей.
7 ноября, 08:50РелигияУмер глава Кипрской православной церкви
"Как известно, значительная часть архиереев Кипрской православной церкви не согласилась с единоличным решением скончавшегося ныне архиепископа Хризостома II о признании украинских раскольников. Новая ситуация во взаимоотношениях Кипрской церкви с Московским патриархатом может реализоваться в результате предстоящих выборов нового предстоятеля. Порядок этих выборов определяется уставом Кипрской церкви", – сообщил Балашов РИА Новости.
Сайт Русской православной церкви (РПЦ) ранее сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится об упокоении души архиепископа Хризостома и прощении ему вольных и невольных прегрешений, а также сожалеет, что в последние годы отношения Русской и Кипрской православных церквей были омрачены из-за признания скончавшимся архиепископом Кипрским украинских раскольников.
РПЦ в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за признания украинских раскольников. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут служить вместе с раскольниками, отметив, что соборное решение о признании ПЦУ Кипрская церковь не принимала, и оно осталось единоличной инициативой архиепископа Хризостома.