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В РПЦ не исключают восстановления связей с церковью Кипра - РИА Новости, 08.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221108/rpts-1829887466.html
В РПЦ не исключают восстановления связей с церковью Кипра
В РПЦ не исключают восстановления связей с церковью Кипра - РИА Новости, 08.11.2022
В РПЦ не исключают восстановления связей с церковью Кипра
После выборов нового главы Кипрской православной церкви может сформироваться новая ситуация в ее взаимоотношениях Русской православной церкви (РПЦ),... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:20
2022-11-08T16:07
религия
русская православная церковь
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. После выборов нового главы Кипрской православной церкви может сформироваться новая ситуация в ее взаимоотношениях Русской православной церкви (РПЦ), прекратившей поминовение архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II из-за признания им украинских раскольников, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Архиепископ Хризостом II, возглавлявший Кипрскую церковь 16 лет, скончался утром 7 ноября после продолжительной болезни. До дня похорон объявлен церковный траур, всенародное прощание будет проходить с 10 ноября до утра дня погребения архиепископа. Архиерея в соответствии с его собственным желанием похоронят в гробнице, приготовленной для этой цели под собором святого Варнавы. Ожидается, что на его похороны приедет патриарх Константинопольский Варфоломей."Как известно, значительная часть архиереев Кипрской православной церкви не согласилась с единоличным решением скончавшегося ныне архиепископа Хризостома II о признании украинских раскольников. Новая ситуация во взаимоотношениях Кипрской церкви с Московским патриархатом может реализоваться в результате предстоящих выборов нового предстоятеля. Порядок этих выборов определяется уставом Кипрской церкви", – сообщил Балашов РИА Новости.Сайт Русской православной церкви (РПЦ) ранее сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится об упокоении души архиепископа Хризостома и прощении ему вольных и невольных прегрешений, а также сожалеет, что в последние годы отношения Русской и Кипрской православных церквей были омрачены из-за признания скончавшимся архиепископом Кипрским украинских раскольников.РПЦ в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за признания украинских раскольников. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут служить вместе с раскольниками, отметив, что соборное решение о признании ПЦУ Кипрская церковь не принимала, и оно осталось единоличной инициативой архиепископа Хризостома.
https://ria.ru/20221107/arkhiepiskop-1829563463.html
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русская православная церковь, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), религия
Религия, Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
11:20 08.11.2022 (обновлено: 16:07 08.11.2022)
 

В РПЦ не исключают восстановления связей с церковью Кипра

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. После выборов нового главы Кипрской православной церкви может сформироваться новая ситуация в ее взаимоотношениях Русской православной церкви (РПЦ), прекратившей поминовение архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II из-за признания им украинских раскольников, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Архиепископ Хризостом II, возглавлявший Кипрскую церковь 16 лет, скончался утром 7 ноября после продолжительной болезни. До дня похорон объявлен церковный траур, всенародное прощание будет проходить с 10 ноября до утра дня погребения архиепископа. Архиерея в соответствии с его собственным желанием похоронят в гробнице, приготовленной для этой цели под собором святого Варнавы. Ожидается, что на его похороны приедет патриарх Константинопольский Варфоломей.
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 08:50Религия
Умер глава Кипрской православной церкви
"Как известно, значительная часть архиереев Кипрской православной церкви не согласилась с единоличным решением скончавшегося ныне архиепископа Хризостома II о признании украинских раскольников. Новая ситуация во взаимоотношениях Кипрской церкви с Московским патриархатом может реализоваться в результате предстоящих выборов нового предстоятеля. Порядок этих выборов определяется уставом Кипрской церкви", – сообщил Балашов РИА Новости.
Сайт Русской православной церкви (РПЦ) ранее сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится об упокоении души архиепископа Хризостома и прощении ему вольных и невольных прегрешений, а также сожалеет, что в последние годы отношения Русской и Кипрской православных церквей были омрачены из-за признания скончавшимся архиепископом Кипрским украинских раскольников.
РПЦ в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за признания украинских раскольников. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут служить вместе с раскольниками, отметив, что соборное решение о признании ПЦУ Кипрская церковь не принимала, и оно осталось единоличной инициативой архиепископа Хризостома.
Церковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля 2021, 12:15Религия
Кипрская церковь все сильнее раскалывается из-за Украины, заявили в РПЦ
 
РелигияРусская православная церковьКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Религия
 
 
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