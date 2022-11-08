https://ria.ru/20221108/rekomendatsii-1830004335.html
Госдума порекомендовала правительству повысить точность макропрогнозов
Госдума порекомендовала правительству повысить точность макропрогнозов - РИА Новости, 08.11.2022
Госдума порекомендовала правительству повысить точность макропрогнозов
Госдума приняла постановление по итогам "правительственного часа" с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, которое содержит ряд рекомендаций... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:28
2022-11-08T16:28
2022-11-08T16:28
экономика
технологии
максим решетников
россия
луганская народная республика
херсонская область
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума приняла постановление по итогам "правительственного часа" с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, которое содержит ряд рекомендаций правительству РФ, в том числе о повышении точности макропрогнозов.В принятом депутатами документе кабмину рекомендуется "обеспечить повышение точности и обоснованности прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации начиная с 2024 года, механизма определения количества, состава вариантов данных прогнозов в целях их применения в рамках бюджетного процесса". А при подготовке предложений о продлении срока действия первоочередных мер развития российской экономики предлагается проводить оценку ожидаемых и фактических эффектов от их реализации.Одновременно правительству рекомендуется "разработать комплекс мероприятий, направленных на восстановление, поддержку, развитие и интеграцию в российскую экономику экономик новых субъектов" РФ – Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.В целях же стимулирования внутренних инвестиций, в том числе в основной капитал российских компаний, а также расширения рынка заимствований для малого и среднего бизнеса предлагается "проработать механизмы развития и совершенствования альтернативных методов их финансирования, таких как цифровые финансовые активы, партнерское финансирование и другие".Помимо этого, правительству предлагается подготовить дополнительные предложения о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и проработать вопрос создания условий для развития быстрорастущих технологических компаний в высокотехнологичных сферах, которые могут стать ядром технологического уклада экономики.В постановлении также отмечается необходимость продолжения реализации мероприятий в сфере импортозамещения и принятия дополнительных мер поддержки госкорпораций и компаний с госучастием, "на площадке которых будут решаться задачи снижения уровня импортозависимости и развития передовых производств, технологического суверенитета". Кроме того, предлагается рассмотреть возможность увеличения с трех до 15 лет срока предоставляемых Банком России банкам кредитов, обеспеченных залогом прав требования по их кредитам на финансирование инвестпроектов.
https://ria.ru/20221103/gosgarantii-1829115921.html
https://ria.ru/20221103/monopolii-1829107965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, максим решетников, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Технологии, Максим Решетников, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Госдума порекомендовала правительству повысить точность макропрогнозов
Госдума после встречи с Решетниковым приняла постановление с рекомендациями правительству
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума приняла постановление по итогам "правительственного часа" с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, которое содержит ряд рекомендаций правительству РФ, в том числе о повышении точности макропрогнозов.
В принятом депутатами документе кабмину рекомендуется "обеспечить повышение точности и обоснованности прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации начиная с 2024 года, механизма определения количества, состава вариантов данных прогнозов в целях их применения в рамках бюджетного процесса". А при подготовке предложений о продлении срока действия первоочередных мер развития российской экономики предлагается проводить оценку ожидаемых и фактических эффектов от их реализации.
Одновременно правительству рекомендуется "разработать комплекс мероприятий, направленных на восстановление, поддержку, развитие и интеграцию в российскую экономику экономик новых субъектов" РФ – Донецкой и Луганской народных республик
, а также Запорожской и Херсонской областей
.
В целях же стимулирования внутренних инвестиций, в том числе в основной капитал российских компаний, а также расширения рынка заимствований для малого и среднего бизнеса предлагается "проработать механизмы развития и совершенствования альтернативных методов их финансирования, таких как цифровые финансовые активы, партнерское финансирование и другие".
Помимо этого, правительству
предлагается подготовить дополнительные предложения о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и проработать вопрос создания условий для развития быстрорастущих технологических компаний в высокотехнологичных сферах, которые могут стать ядром технологического уклада экономики.
В постановлении также отмечается необходимость продолжения реализации мероприятий в сфере импортозамещения и принятия дополнительных мер поддержки госкорпораций и компаний с госучастием, "на площадке которых будут решаться задачи снижения уровня импортозависимости и развития передовых производств, технологического суверенитета". Кроме того, предлагается рассмотреть возможность увеличения с трех до 15 лет срока предоставляемых Банком России банкам кредитов, обеспеченных залогом прав требования по их кредитам на финансирование инвестпроектов.