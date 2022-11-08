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Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы - РИА Новости, 08.11.2022
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Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы
Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы - РИА Новости, 08.11.2022
Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы
Госдума во вторник отклонила законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:00
2022-11-08T15:00
вячеслав володин
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума во вторник отклонила законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений."Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на совете Государственной Думы, по мнению всех фракций законопроект должен быть отклонен", - сообщил на пленарном заседании председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.В заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике отмечается, что поступило большое количество замечаний и предложений от органов госвласти субъектов РФ, представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, "оказывающих концептуальное влияние на редакцию законопроекта", принятого в первом чтении 15 июля.В ходе обсуждения документа на разных стадиях и площадках высказывались опасения, что его реализация может привести к снижению конкуренции и монополизации рынка цифровой наружной рекламы и размещения объявлений на электронных досках одной частной компанией, и увеличению затрат рекламодателей.&nbsp; При этом также предлагалось исключить из законопроекта нормы, касающиеся регулирования электронных досок объявлений.Законопроект наделял правительство РФ полномочием по определению единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который получал бы сведения об объемах распространения такой цифровой рекламы. Этот оператор должен был осуществлять установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций, создать и эксплуатировать информационный ресурс для размещения цифровой наружной рекламы и электронных объявлений физлиц.На единого оператора возлагалась бы и обязанность по подготовке схемы размещения цифровых рекламных конструкций и по их предварительному согласованию с субъектами РФ, а также по проверке рекламного контента на соответствие законодательству.
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вячеслав володин, россия, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Общество
15:00 08.11.2022
 
Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы

Володин: Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума во вторник отклонила законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений.
"Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на совете Государственной Думы, по мнению всех фракций законопроект должен быть отклонен", - сообщил на пленарном заседании председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике отмечается, что поступило большое количество замечаний и предложений от органов госвласти субъектов РФ, представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, "оказывающих концептуальное влияние на редакцию законопроекта", принятого в первом чтении 15 июля.
В ходе обсуждения документа на разных стадиях и площадках высказывались опасения, что его реализация может привести к снижению конкуренции и монополизации рынка цифровой наружной рекламы и размещения объявлений на электронных досках одной частной компанией, и увеличению затрат рекламодателей.  При этом также предлагалось исключить из законопроекта нормы, касающиеся регулирования электронных досок объявлений.
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Законопроект наделял правительство РФ полномочием по определению единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который получал бы сведения об объемах распространения такой цифровой рекламы. Этот оператор должен был осуществлять установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций, создать и эксплуатировать информационный ресурс для размещения цифровой наружной рекламы и электронных объявлений физлиц.
На единого оператора возлагалась бы и обязанность по подготовке схемы размещения цифровых рекламных конструкций и по их предварительному согласованию с субъектами РФ, а также по проверке рекламного контента на соответствие законодательству.
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