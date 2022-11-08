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В СК рассказали о матери, выкинувшей ребенка с 11-го этажа в Москве
В СК рассказали о матери, выкинувшей ребенка с 11-го этажа в Москве - РИА Новости, 08.11.2022
В СК рассказали о матери, выкинувшей ребенка с 11-го этажа в Москве
Мать, которая, предположительно, выбросила ребенка с 11-го этажа в Москве, находилась в подавленном состоянии из-за развода, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:13
2022-11-08T11:13
2022-11-08T12:09
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мать, которая, предположительно, выбросила ребенка с 11-го этажа в Москве, находилась в подавленном состоянии из-за развода, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Прокуратура Москвы сообщала, что девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами жилого дома в Сумском проезде - предположительно, ее выбросила из кухни с 11-го этажа 26-летняя мать. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. Врачи борются за жизнь девочки. Женщина тоже госпитализирована."Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса", - сказала Иванова.По ее словам, после разрешения врачей и стабилизации состояния женщины следователи приступят к проведению с ней следственных действий.
https://ria.ru/20221108/delo-1829874563.html
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Следователи на месте покушения на убийство малолетней девочки в московской квартире
Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ,ст. 105 УК РФ. 8 ноября 2022 года женщина находилась в квартире жилого дома, расположенного по Сумскому проезду в городе Москве взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11 этажа. Девочка доставлена в одну из городских больниц, где врачи борются за ее жизнь.
2022-11-08T11:13
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PT0M22S
РИА Новости
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:13 08.11.2022 (обновлено: 12:09 08.11.2022)
В СК рассказали о матери, выкинувшей ребенка с 11-го этажа в Москве
СК: мать, выкинувшая ребенка с 11-го этажа в Москве, была подавлена из-за развода