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В СК рассказали о матери, выкинувшей ребенка с 11-го этажа в Москве

В СК рассказали о матери, выкинувшей ребенка с 11-го этажа в Москве - РИА Новости, 08.11.2022

В СК рассказали о матери, выкинувшей ребенка с 11-го этажа в Москве

Мать, которая, предположительно, выбросила ребенка с 11-го этажа в Москве, находилась в подавленном состоянии из-за развода, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:13

2022-11-08T11:13

2022-11-08T12:09

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мать, которая, предположительно, выбросила ребенка с 11-го этажа в Москве, находилась в подавленном состоянии из-за развода, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Прокуратура Москвы сообщала, что девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами жилого дома в Сумском проезде - предположительно, ее выбросила из кухни с 11-го этажа 26-летняя мать. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. Врачи борются за жизнь девочки. Женщина тоже госпитализирована."Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса", - сказала Иванова.По ее словам, после разрешения врачей и стабилизации состояния женщины следователи приступят к проведению с ней следственных действий.

https://ria.ru/20221108/delo-1829874563.html

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Следователи на месте покушения на убийство малолетней девочки в московской квартире Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ,ст. 105 УК РФ. 8 ноября 2022 года женщина находилась в квартире жилого дома, расположенного по Сумскому проезду в городе Москве взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11 этажа. Девочка доставлена в одну из городских больниц, где врачи борются за ее жизнь. 2022-11-08T11:13 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)