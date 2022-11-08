https://ria.ru/20221108/rebenok-1829872299.html
Москвичку, бросившую ребенка с 11-го этажа, госпитализировали с отравлением
Москвичку, бросившую ребенка с 11-го этажа, госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 08.11.2022
Москвичку, бросившую ребенка с 11-го этажа, госпитализировали с отравлением
Москвичка, выбросившая годовалую девочку из окна 11-го этажа на юге Москвы, госпитализирована, предварительный диагноз — отравление лекарствами, сообщил РИА... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:31
2022-11-08T10:31
2022-11-08T12:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Москвичка, выбросившая годовалую девочку из окна 11-го этажа на юге Москвы, госпитализирована, предварительный диагноз — отравление лекарствами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Женщина госпитализирована. Предварительно, отравление лекарствами. При этом в квартире также чувствовался запах газа", - сказал собеседник агентства.Прокуратура Москвы ранее сообщила, что мальчика 2021 года рождения обнаружили под окнами жилого дома в Сумском проезде - предположительно, ребенка выбросила с 11-го этажа его 26-летняя мать ребенка. Младенец госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже ведомство уточнило, что пострадавшая - годовалая девочка, а инцидент произошел на кухне.
https://ria.ru/20221107/padenie-1829598011.html
москва
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Следователи на месте покушения на убийство малолетней девочки в московской квартире
Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ,ст. 105 УК РФ. 8 ноября 2022 года женщина находилась в квартире жилого дома, расположенного по Сумскому проезду в городе Москве взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11 этажа. Девочка доставлена в одну из городских больниц, где врачи борются за ее жизнь.
2022-11-08T10:31
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PT0M22S
РИА Новости
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происшествия, москва
10:31 08.11.2022 (обновлено: 12:05 08.11.2022)
Москвичку, бросившую ребенка с 11-го этажа, госпитализировали с отравлением
Москвичку, бросившую ребенка с 11-го этажа, госпитализировали с отравлением лекарствами