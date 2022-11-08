Рейтинг@Mail.ru
Москвичку, бросившую ребенка с 11-го этажа, госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/rebenok-1829872299.html
Москвичку, бросившую ребенка с 11-го этажа, госпитализировали с отравлением
Москвичку, бросившую ребенка с 11-го этажа, госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 08.11.2022
Москвичку, бросившую ребенка с 11-го этажа, госпитализировали с отравлением
Москвичка, выбросившая годовалую девочку из окна 11-го этажа на юге Москвы, госпитализирована, предварительный диагноз — отравление лекарствами, сообщил РИА... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:31
2022-11-08T12:05
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829908797_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b825f419f73d08d1369a0af9c3c74ea.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Москвичка, выбросившая годовалую девочку из окна 11-го этажа на юге Москвы, госпитализирована, предварительный диагноз — отравление лекарствами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Женщина госпитализирована. Предварительно, отравление лекарствами. При этом в квартире также чувствовался запах газа", - сказал собеседник агентства.Прокуратура Москвы ранее сообщила, что мальчика 2021 года рождения обнаружили под окнами жилого дома в Сумском проезде - предположительно, ребенка выбросила с 11-го этажа его 26-летняя мать ребенка. Младенец госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже ведомство уточнило, что пострадавшая - годовалая девочка, а инцидент произошел на кухне.
https://ria.ru/20221107/padenie-1829598011.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Следователи на месте покушения на убийство малолетней девочки в московской квартире
Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ,ст. 105 УК РФ. 8 ноября 2022 года женщина находилась в квартире жилого дома, расположенного по Сумскому проезду в городе Москве взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11 этажа. Девочка доставлена в одну из городских больниц, где врачи борются за ее жизнь.
2022-11-08T10:31
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829908797_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d91967525b791104b3d021354368a807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
10:31 08.11.2022 (обновлено: 12:05 08.11.2022)
 
Москвичку, бросившую ребенка с 11-го этажа, госпитализировали с отравлением

Москвичку, бросившую ребенка с 11-го этажа, госпитализировали с отравлением лекарствами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Москвичка, выбросившая годовалую девочку из окна 11-го этажа на юге Москвы, госпитализирована, предварительный диагноз — отравление лекарствами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Женщина госпитализирована. Предварительно, отравление лекарствами. При этом в квартире также чувствовался запах газа", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура Москвы ранее сообщила, что мальчика 2021 года рождения обнаружили под окнами жилого дома в Сумском проезде - предположительно, ребенка выбросила с 11-го этажа его 26-летняя мать ребенка. Младенец госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже ведомство уточнило, что пострадавшая - годовалая девочка, а инцидент произошел на кухне.
Из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома по ул. Белорусская в Хабаровске выпала четырехлетняя девочка
7 ноября, 11:19
В Хабаровске ребенок выпал из окна восьмого этажа
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала