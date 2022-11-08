https://ria.ru/20221108/razrabotka-1829844924.html
Российские разработчики представили голосового помощника для сайтов
Российские разработчики представили голосового помощника для сайтов - РИА Новости, 08.11.2022
Российские разработчики представили голосового помощника для сайтов
Компания Neuro.net разработала первого в мире человекоподобного голосового помощника для web-сайтов - Web PA, который способен заменить функционал чат-ботов,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T07:14
2022-11-08T07:14
2022-11-08T07:14
экономика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Компания Neuro.net разработала первого в мире человекоподобного голосового помощника для web-сайтов - Web PA, который способен заменить функционал чат-ботов, сообщили РИА Новости в компании.Отмечается, что помощник способен поделиться информацией о продуктах или услугах компании и их применении, а также помочь выбрать нужную модель товара, предложить сопутствующие товары, добавить их в корзину и рассказать о новинках, акциях и условиях прямо на сайте – все, что обычно делают специалисты по работе с клиентами, менеджеры по продажам или консультанты в точках продаж."Web PA сам начнет диалог и спросит, нужна ли его помощь. Он может шутить, перебивать, выражать эмоции, выделять слова интонацией и менять направление разговора в зависимости от поведения пользователя", - отметили в компании."Это принципиально новый продукт, у которого нет аналогов на мировом рынке. Речь идет о том, что мы не только формируем новый цифровой опыт для пользователей, но и меняем сам принцип работы с сайтом. Теперь бренд или продукт может говорить от первого лица, и этот разговор можно вести на любом сайте", - заявил глава Neuro.net Арман Зограбян.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии
Российские разработчики представили голосового помощника для сайтов
Компания Neuro.net разработала первого в мире голосового помощника для web-сайтов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Компания Neuro.net разработала первого в мире человекоподобного голосового помощника для web-сайтов - Web PA, который способен заменить функционал чат-ботов, сообщили РИА Новости в компании.
"Российская компания Neuro.net разработала первого в мире голосового помощника для сайта Web PA. Это уникальный продукт, который превосходит функционал текстовых чат-ботов. Теперь пользователю сайта, в котором есть Web PA, не нужно вслепую искать нужную услугу или товар – достаточно просто поговорить с цифровым ассистентом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощник способен поделиться информацией о продуктах или услугах компании и их применении, а также помочь выбрать нужную модель товара, предложить сопутствующие товары, добавить их в корзину и рассказать о новинках, акциях и условиях прямо на сайте – все, что обычно делают специалисты по работе с клиентами, менеджеры по продажам или консультанты в точках продаж.
"Web PA сам начнет диалог и спросит, нужна ли его помощь. Он может шутить, перебивать, выражать эмоции, выделять слова интонацией и менять направление разговора в зависимости от поведения пользователя", - отметили в компании.
"Это принципиально новый продукт, у которого нет аналогов на мировом рынке. Речь идет о том, что мы не только формируем новый цифровой опыт для пользователей, но и меняем сам принцип работы с сайтом. Теперь бренд или продукт может говорить от первого лица, и этот разговор можно вести на любом сайте", - заявил глава Neuro.net Арман Зограбян.