https://ria.ru/20221108/razrabotka-1829844924.html

Российские разработчики представили голосового помощника для сайтов

Российские разработчики представили голосового помощника для сайтов - РИА Новости, 08.11.2022

Российские разработчики представили голосового помощника для сайтов

Компания Neuro.net разработала первого в мире человекоподобного голосового помощника для web-сайтов - Web PA, который способен заменить функционал чат-ботов,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T07:14

2022-11-08T07:14

2022-11-08T07:14

экономика

технологии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Компания Neuro.net разработала первого в мире человекоподобного голосового помощника для web-сайтов - Web PA, который способен заменить функционал чат-ботов, сообщили РИА Новости в компании.Отмечается, что помощник способен поделиться информацией о продуктах или услугах компании и их применении, а также помочь выбрать нужную модель товара, предложить сопутствующие товары, добавить их в корзину и рассказать о новинках, акциях и условиях прямо на сайте – все, что обычно делают специалисты по работе с клиентами, менеджеры по продажам или консультанты в точках продаж."Web PA сам начнет диалог и спросит, нужна ли его помощь. Он может шутить, перебивать, выражать эмоции, выделять слова интонацией и менять направление разговора в зависимости от поведения пользователя", - отметили в компании."Это принципиально новый продукт, у которого нет аналогов на мировом рынке. Речь идет о том, что мы не только формируем новый цифровой опыт для пользователей, но и меняем сам принцип работы с сайтом. Теперь бренд или продукт может говорить от первого лица, и этот разговор можно вести на любом сайте", - заявил глава Neuro.net Арман Зограбян.

https://ria.ru/20221107/taksi-1829553841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии