Рейтинг@Mail.ru
Российские разработчики представили голосового помощника для сайтов - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/razrabotka-1829844924.html
Российские разработчики представили голосового помощника для сайтов
Российские разработчики представили голосового помощника для сайтов - РИА Новости, 08.11.2022
Российские разработчики представили голосового помощника для сайтов
Компания Neuro.net разработала первого в мире человекоподобного голосового помощника для web-сайтов - Web PA, который способен заменить функционал чат-ботов,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T07:14
2022-11-08T07:14
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151491/48/1514914876_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_43b8ac7bc144a5528a65039e587c90d0.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Компания Neuro.net разработала первого в мире человекоподобного голосового помощника для web-сайтов - Web PA, который способен заменить функционал чат-ботов, сообщили РИА Новости в компании.Отмечается, что помощник способен поделиться информацией о продуктах или услугах компании и их применении, а также помочь выбрать нужную модель товара, предложить сопутствующие товары, добавить их в корзину и рассказать о новинках, акциях и условиях прямо на сайте – все, что обычно делают специалисты по работе с клиентами, менеджеры по продажам или консультанты в точках продаж."Web PA сам начнет диалог и спросит, нужна ли его помощь. Он может шутить, перебивать, выражать эмоции, выделять слова интонацией и менять направление разговора в зависимости от поведения пользователя", - отметили в компании."Это принципиально новый продукт, у которого нет аналогов на мировом рынке. Речь идет о том, что мы не только формируем новый цифровой опыт для пользователей, но и меняем сам принцип работы с сайтом. Теперь бренд или продукт может говорить от первого лица, и этот разговор можно вести на любом сайте", - заявил глава Neuro.net Арман Зограбян.
https://ria.ru/20221107/taksi-1829553841.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151491/48/1514914876_352:0:5472:3840_1920x0_80_0_0_ca5dff6dfb56d9df95ab16fc6c5b528e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии
Экономика, Технологии
07:14 08.11.2022
 
Российские разработчики представили голосового помощника для сайтов

Компания Neuro.net разработала первого в мире голосового помощника для web-сайтов

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsДевушка отправляет голосовое сообщение
Девушка отправляет голосовое сообщение - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Девушка отправляет голосовое сообщение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Компания Neuro.net разработала первого в мире человекоподобного голосового помощника для web-сайтов - Web PA, который способен заменить функционал чат-ботов, сообщили РИА Новости в компании.
"Российская компания Neuro.net разработала первого в мире голосового помощника для сайта Web PA. Это уникальный продукт, который превосходит функционал текстовых чат-ботов. Теперь пользователю сайта, в котором есть Web PA, не нужно вслепую искать нужную услугу или товар – достаточно просто поговорить с цифровым ассистентом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощник способен поделиться информацией о продуктах или услугах компании и их применении, а также помочь выбрать нужную модель товара, предложить сопутствующие товары, добавить их в корзину и рассказать о новинках, акциях и условиях прямо на сайте – все, что обычно делают специалисты по работе с клиентами, менеджеры по продажам или консультанты в точках продаж.
"Web PA сам начнет диалог и спросит, нужна ли его помощь. Он может шутить, перебивать, выражать эмоции, выделять слова интонацией и менять направление разговора в зависимости от поведения пользователя", - отметили в компании.
"Это принципиально новый продукт, у которого нет аналогов на мировом рынке. Речь идет о том, что мы не только формируем новый цифровой опыт для пользователей, но и меняем сам принцип работы с сайтом. Теперь бренд или продукт может говорить от первого лица, и этот разговор можно вести на любом сайте", - заявил глава Neuro.net Арман Зограбян.
Тестирование беспилотного автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 05:39
Российские разработчики начали сертификацию летающего такси
 
ЭкономикаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала