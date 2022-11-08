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Два липецких района досрочно завершили расселение аварийного жилфонда - РИА Новости, 08.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221108/rasselenie-1829874257.html
Два липецких района досрочно завершили расселение аварийного жилфонда
Два липецких района досрочно завершили расселение аварийного жилфонда - РИА Новости, 08.11.2022
Два липецких района досрочно завершили расселение аварийного жилфонда
Воловский и Измалковский районы Липецкой области досрочно выполнили программу расселения граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:40
2022-11-08T10:40
липецкая область
жилье
измалковский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Воловский и Измалковский районы Липецкой области досрочно выполнили программу расселения граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, расселение проводится в рамках программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда". В ближайшее время еще один район - Елецкий - полностью завершит программу по расселению аварийного жилфонда.Артамонов отметил, что в целом Липецкая область досрочно завершит программу. Новое жильё люди получат до конца 2023 года, а не 2025, как планировалось ранее. Для этого в разных районах строят более 30 многоквартирных домов. "Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач.Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому работа подрядчиков должна находиться на постоянном контроле", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221107/sportinventar-1829582420.html
измалковский район
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жилье, измалковский район, игорь артамонов
Липецкая область, Жилье, Измалковский район, Игорь Артамонов
10:40 08.11.2022
 

Два липецких района досрочно завершили расселение аварийного жилфонда

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Воловский и Измалковский районы Липецкой области досрочно выполнили программу расселения граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, расселение проводится в рамках программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда". В ближайшее время еще один район - Елецкий - полностью завершит программу по расселению аварийного жилфонда.
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Артамонов отметил, что в целом Липецкая область досрочно завершит программу. Новое жильё люди получат до конца 2023 года, а не 2025, как планировалось ранее. Для этого в разных районах строят более 30 многоквартирных домов.
"Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач.
Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому работа подрядчиков должна находиться на постоянном контроле", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЖильеИзмалковский районИгорь Артамонов
 
 
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