https://ria.ru/20221108/rasselenie-1829874257.html
Два липецких района досрочно завершили расселение аварийного жилфонда
Два липецких района досрочно завершили расселение аварийного жилфонда - РИА Новости, 08.11.2022
Два липецких района досрочно завершили расселение аварийного жилфонда
Воловский и Измалковский районы Липецкой области досрочно выполнили программу расселения граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:40
2022-11-08T10:40
2022-11-08T10:40
липецкая область
жилье
измалковский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Воловский и Измалковский районы Липецкой области досрочно выполнили программу расселения граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, расселение проводится в рамках программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда". В ближайшее время еще один район - Елецкий - полностью завершит программу по расселению аварийного жилфонда.Артамонов отметил, что в целом Липецкая область досрочно завершит программу. Новое жильё люди получат до конца 2023 года, а не 2025, как планировалось ранее. Для этого в разных районах строят более 30 многоквартирных домов. "Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач.Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому работа подрядчиков должна находиться на постоянном контроле", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221107/sportinventar-1829582420.html
измалковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, измалковский район, игорь артамонов
Липецкая область, Жилье, Измалковский район, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Воловский и Измалковский районы Липецкой области досрочно выполнили программу расселения граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, расселение проводится в рамках программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда". В ближайшее время еще один район - Елецкий - полностью завершит программу по расселению аварийного жилфонда.
Артамонов отметил, что в целом Липецкая область досрочно завершит программу. Новое жильё люди получат до конца 2023 года, а не 2025, как планировалось ранее. Для этого в разных районах строят более 30 многоквартирных домов.
"Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач.
Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому работа подрядчиков должна находиться на постоянном контроле", – сказал Артамонов
.