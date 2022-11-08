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Путин отметил увеличение расходов непредвиденного характера - РИА Новости, 08.11.2022
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Путин отметил увеличение расходов непредвиденного характера
Путин отметил увеличение расходов непредвиденного характера - РИА Новости, 08.11.2022
Путин отметил увеличение расходов непредвиденного характера
Президент России Владимир Путин сообщил о расходах непредвиденного характера в нынешних условиях. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:59
2022-11-08T19:08
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о расходах непредвиденного характера в нынешних условиях."Антон Германович (Силуанов, глава Минфина - ред.), один из ключевых вопросов в этой связи. У нас много расходов непредвиденного характера в этом году с учетом специфики сегодняшнего дня", - сказал он на совещании по поддержке семей с детьми, после чего попросил главу Минфина уточнить вопрос, касающийся финансовой обеспеченности тех задач, которые должны решаться в социальной сфере.
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россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
18:59 08.11.2022 (обновлено: 19:08 08.11.2022)
 
Путин отметил увеличение расходов непредвиденного характера

Путин отметил увеличение расходов непредвиденного характера в нынешних условиях

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о расходах непредвиденного характера в нынешних условиях.
"Антон Германович (Силуанов, глава Минфина - ред.), один из ключевых вопросов в этой связи. У нас много расходов непредвиденного характера в этом году с учетом специфики сегодняшнего дня", - сказал он на совещании по поддержке семей с детьми, после чего попросил главу Минфина уточнить вопрос, касающийся финансовой обеспеченности тех задач, которые должны решаться в социальной сфере.
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