https://ria.ru/20221108/raskhody-1830062317.html

Путин отметил увеличение расходов непредвиденного характера

Путин отметил увеличение расходов непредвиденного характера - РИА Новости, 08.11.2022

Путин отметил увеличение расходов непредвиденного характера

Президент России Владимир Путин сообщил о расходах непредвиденного характера в нынешних условиях. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:59

2022-11-08T18:59

2022-11-08T19:08

россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о расходах непредвиденного характера в нынешних условиях."Антон Германович (Силуанов, глава Минфина - ред.), один из ключевых вопросов в этой связи. У нас много расходов непредвиденного характера в этом году с учетом специфики сегодняшнего дня", - сказал он на совещании по поддержке семей с детьми, после чего попросил главу Минфина уточнить вопрос, касающийся финансовой обеспеченности тех задач, которые должны решаться в социальной сфере.

https://ria.ru/20221025/proekt-1826723539.html

россия

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россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика