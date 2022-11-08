https://ria.ru/20221108/raskhody-1829827416.html

Правительство Польши готовит план возможных сокращений расходов

Правительство Польши готовит план возможных сокращений расходов - РИА Новости, 08.11.2022

Правительство Польши готовит план возможных сокращений расходов

Правительство Польши готовит план возможных сокращений расходов, что связано прежде всего с увеличением расходов на вооружение, заявил в понедельник... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T00:17

2022-11-08T00:17

2022-11-08T00:17

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ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Правительство Польши готовит план возможных сокращений расходов, что связано прежде всего с увеличением расходов на вооружение, заявил в понедельник пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого."Я не скрываю, что мы действительно готовим пакет возможных сокращений инвестиций или других расходов, которые мы могли бы сделать. Это связано прежде всего с тем, что мы должны направлять расходы на вооружение Польши", - сказал Мюллер.Он пояснил, что Польша усиленно вооружается, так как опасается нападения со стороны России. "Мы считаем, что это вопрос жизненно важный для нашей страны, чтобы обезопасить себя с точки зрения вооружений, потому что Россия в любой момент, через год-два, может напасть на нас, и было бы огромным грехом для нашего правительства, если бы мы в это время не сделали необходимых приготовлений", - заявил официальный представитель правительства.На вопрос, в каких областях можно ожидать сокращения расходов, Мюллер заявил, что они будут связаны "с инвестициями, которые не имеют высокого приоритета или являются вспомогательными". Мюллер уточнил, что такой план должен быть представлен в течение двух недель.При этом пресс-секретарь заверил, что сокращение расходов не коснется социальных расходов.Государственный бюджет Польши 2023 года предусматривает расходы на обороны в сумме почти 100 миллиардов злотых (около 22 миллиардов долларов). Дополнительно к этому, до 40 миллиардов злотых (почти 9 миллиардов долларов) на закупку вооружения планируется получить из специального внебюджетного фонда.

https://ria.ru/20221011/polsha-1823076426.html

https://ria.ru/20220622/polsha-1797401094.html

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в мире, польша, россия, сша