https://ria.ru/20221108/raketa-1830031504.html

СМИ: Китай показал сверхзвуковую ракету, чтобы предупредить США

СМИ: Китай показал сверхзвуковую ракету, чтобы предупредить США - РИА Новости, 08.11.2022

СМИ: Китай показал сверхзвуковую ракету, чтобы предупредить США

КНР впервые продемонстрировала широкой публике свою сверхзвуковую противокорабельную ракету, чтобы предупредить Вашингтон не мешать планам по воссоединению... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:45

2022-11-08T17:45

2022-11-08T18:33

в мире

нэнси пелоси

китай

тайвань

сша

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ПЕКИН, 8 ноя — РИА Новости. КНР впервые продемонстрировала широкой публике свою сверхзвуковую противокорабельную ракету, чтобы предупредить Вашингтон не мешать планам по воссоединению материкового Китая и Тайваня, пишет газета South China Morning Post.Он также добавил, что это сигнал исключительно для Вашингтона, а не для Тайбэя, так как тайваньские ВС не могут противостоять такому оружию.По информации SCMP, замеченные ракеты — экспортная версия китайских сверхзвуковых противокорабельных ракет YJ-21.Чан указал изданию, что представленное вооружение больше российских гиперзвуковых "Кинжалов" по габаритам, а следовательно, их дальность поражения будет больше двух тысяч километров."Характерная коническая форма боеголовки похожа на российскую гиперзвуковую ракету воздушного базирования "Кинжал", которая способна нести ядерную боевую нагрузку и, как говорят, может развить скорость до 12 Махов", — пишет издание.Однако, отмечает SCMP, эксперты утверждают, что китайские ракеты мощнее и способны сдержать американские корабли от вхождения в регион в случае конфликта.На прошлой неделе Центральное телевидение Китая показало бомбардировщик H-6K, под каждым крылом которого были размещены ракеты с маркировкой "2PZD-21". H-6K приземлился в аэропорту Цзиньвань в городе Чжухай, чтобы затем его представили на международном авиасалоне Airshow China.Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун с 1996 года. Ее тематика — военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В этом году выставка будет проходить с 8 по 13 ноября. Ожидается, что в ней примут участие более 740 компаний из 43 стран и регионов мира.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221107/oruzhie-1829550010.html

https://ria.ru/20221102/ssha-1828619835.html

https://ria.ru/20221024/oruzhie-1826165386.html

китай

тайвань

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша