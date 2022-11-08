https://ria.ru/20221108/rak-1829850118.html

Ученые предложили новый способ борьбы с раковыми опухолями

Ученые предложили новый способ борьбы с раковыми опухолями - РИА Новости, 08.11.2022

Ученые предложили новый способ борьбы с раковыми опухолями

Российские ученые предложили новый способ уничтожения клеток злокачественных опухолей, запуская в них программу "самоубийства" с помощью комбинации природных и... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:18

2022-11-08T08:18

2022-11-08T09:12

наука

россия

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские ученые предложили новый способ уничтожения клеток злокачественных опухолей, запуская в них программу "самоубийства" с помощью комбинации природных и искусственно синтезированных молекул, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.Речь идет о том, чтобы избирательно включать в раковых клетках апоптоз - генетически запрограммированный, но в силу патологических изменений заблокированный процесс их самоуничтожения. В здоровых клетках апоптоз не отключен и потому препятствует их перерождению в опухолевые. Ученые во всем мире ищут способы запуска клеточной гибели в качестве одного из перспективных подходов к лечению рака.Группа исследователей во главе со специалистами Института биомедицинской химии имени Ореховича (ИБМХ) и Российского университета дружбы народов нашли новую комбинацию природных молекул - полиаминов с искусственно синтезированным так называемым биспидиновым производным, которые вместе способны избирательно убивать раковые клетки, в частности, инициируя апоптоз.Полиамины подобны обоюдоострому мечу. С одной стороны, они необходимы каждой клетке для их жизнедеятельности, особенно опухолевым клеткам для их постоянного и неконтролируемого роста. С другой стороны, продукты окисления или расщепления полиаминов как раз и запускают тот самый апоптоз.Авторы работы изучали активацию распада полиаминов, сопряженного с образованием токсических продуктов. В экспериментах ученые использовали клетки печени крыс и человека - как здоровые, так и опухолевые.Сами по себе полиамины, добавленные извне, не были токсичны ни для раковых, ни для нормальных клеток. Однако в присутствии биспидинов погибли только опухолевые клетки. Было установлено, что это произошло именно в результате апоптоза. Здоровые клетки при этом не повреждались.Исследователи объяснили полученный результат способностью биспидинов активировать функции ферментов, участвующих в расщеплении полиаминов в клетках и сопутствующему этому процессу выбросу активных форм кислорода, убийственных для опухолей. В раковых клетках активность именно этого звена, участвующего в контроле за расщеплением полиаминов, нарушена и токсичные для формы кислорода не образуются.Исследование получило финансовую поддержку Минобрнауки РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220912/myaso-1815710988.html

https://ria.ru/20221102/pristup-1828544678.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, университетская наука