https://ria.ru/20221108/radikaly-1829860664.html

В центре при СНГ обеспокоены усилением влияния радикальных талибов

В центре при СНГ обеспокоены усилением влияния радикальных талибов - РИА Новости, 08.11.2022

В центре при СНГ обеспокоены усилением влияния радикальных талибов

Возможности движения "Талибан"* удерживать ситуацию в Афганистане под контролем в обозримом будущем весьма ограничены из-за раскола в самом движении, заявил во... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:28

2022-11-08T09:28

2022-11-08T09:57

афганистан

аль-каида

снг

евгений сысоев

шос

в мире

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ТАШКЕНТ, 8 ноя - РИА Новости. Возможности движения "Талибан"* удерживать ситуацию в Афганистане под контролем в обозримом будущем весьма ограничены из-за раскола в самом движении, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.В Ташкенте во вторник открылась восьмая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) "Современная безопасность: вызовы и решения"."По оценкам компетентных органов, возможности талибов удерживать ситуацию в стране под контролем в обозримом будущем весьма ограничены, в том числе по причине углубления раскола между умеренной и радикальной группами в руководстве "Талибана"*, - сказал Сысоев, выступая на конференции.Он отметил, что Запад, используя рычаги политического и экономического давления, продолжает создавать условия для укрепления боевого крыла движения - "Сети Хаккани"**. "Радикалы уже контролируют и МВД, и разведку, и Верховный суд страны, сознательно препятствуя исполнению правительством талибов международных обязательств по борьбе с международными террористическими организациями", - сказал Сысоев.По его оценке, не прекращается переброска "игиловцев" (членов террористической группировки "Исламское государство"**) с Ближнего Востока на север Афганистана. "Одновременно талибские радикалы наращивают контакты с "Аль-Каидой"**" - добавил Сысоев.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221102/svyazi-1828800721.html

https://ria.ru/20221022/boevik-1825852944.html

афганистан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

афганистан, аль-каида, снг, евгений сысоев, шос, в мире