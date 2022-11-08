09:28 08.11.2022 (обновлено: 09:57 08.11.2022)
В центре при СНГ обеспокоены усилением влияния радикальных талибов
Антитеррористический центр СНГ: талибам будет сложно удержать ситуацию в Афганистане
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 8 ноя - РИА Новости. Возможности движения "Талибан"* удерживать ситуацию в Афганистане под контролем в обозримом будущем весьма ограничены из-за раскола в самом движении, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.
"По оценкам компетентных органов, возможности талибов удерживать ситуацию в стране под контролем в обозримом будущем весьма ограничены, в том числе по причине углубления раскола между умеренной и радикальной группами в руководстве "Талибана"*, - сказал Сысоев, выступая на конференции.
Он отметил, что Запад, используя рычаги политического и экономического давления, продолжает создавать условия для укрепления боевого крыла движения - "Сети Хаккани"**. "Радикалы уже контролируют и МВД, и разведку, и Верховный суд страны, сознательно препятствуя исполнению правительством талибов международных обязательств по борьбе с международными террористическими организациями", - сказал Сысоев.
По его оценке, не прекращается переброска "игиловцев" (членов террористической группировки "Исламское государство"**) с Ближнего Востока на север Афганистана. "Одновременно талибские радикалы наращивают контакты с "Аль-Каидой"**" - добавил Сысоев.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
** Запрещенная в России террористическая организация.
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