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В центре при СНГ обеспокоены усилением влияния радикальных талибов - РИА Новости, 08.11.2022
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В центре при СНГ обеспокоены усилением влияния радикальных талибов
В центре при СНГ обеспокоены усилением влияния радикальных талибов - РИА Новости, 08.11.2022
В центре при СНГ обеспокоены усилением влияния радикальных талибов
Возможности движения "Талибан"* удерживать ситуацию в Афганистане под контролем в обозримом будущем весьма ограничены из-за раскола в самом движении, заявил во... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:28
2022-11-08T09:57
афганистан
аль-каида
снг
евгений сысоев
шос
в мире
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ТАШКЕНТ, 8 ноя - РИА Новости. Возможности движения "Талибан"* удерживать ситуацию в Афганистане под контролем в обозримом будущем весьма ограничены из-за раскола в самом движении, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.В Ташкенте во вторник открылась восьмая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) "Современная безопасность: вызовы и решения"."По оценкам компетентных органов, возможности талибов удерживать ситуацию в стране под контролем в обозримом будущем весьма ограничены, в том числе по причине углубления раскола между умеренной и радикальной группами в руководстве "Талибана"*, - сказал Сысоев, выступая на конференции.Он отметил, что Запад, используя рычаги политического и экономического давления, продолжает создавать условия для укрепления боевого крыла движения - "Сети Хаккани"**. "Радикалы уже контролируют и МВД, и разведку, и Верховный суд страны, сознательно препятствуя исполнению правительством талибов международных обязательств по борьбе с международными террористическими организациями", - сказал Сысоев.По его оценке, не прекращается переброска "игиловцев" (членов террористической группировки "Исламское государство"**) с Ближнего Востока на север Афганистана. "Одновременно талибские радикалы наращивают контакты с "Аль-Каидой"**" - добавил Сысоев.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221102/svyazi-1828800721.html
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афганистан, аль-каида, снг, евгений сысоев, шос, в мире
Афганистан, Аль-Каида, СНГ, Евгений Сысоев, ШОС, В мире
09:28 08.11.2022 (обновлено: 09:57 08.11.2022)
 
В центре при СНГ обеспокоены усилением влияния радикальных талибов

Антитеррористический центр СНГ: талибам будет сложно удержать ситуацию в Афганистане

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 8 ноя - РИА Новости. Возможности движения "Талибан"* удерживать ситуацию в Афганистане под контролем в обозримом будущем весьма ограничены из-за раскола в самом движении, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.
В Ташкенте во вторник открылась восьмая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) "Современная безопасность: вызовы и решения".
"По оценкам компетентных органов, возможности талибов удерживать ситуацию в стране под контролем в обозримом будущем весьма ограничены, в том числе по причине углубления раскола между умеренной и радикальной группами в руководстве "Талибана"*, - сказал Сысоев, выступая на конференции.
Он отметил, что Запад, используя рычаги политического и экономического давления, продолжает создавать условия для укрепления боевого крыла движения - "Сети Хаккани"**. "Радикалы уже контролируют и МВД, и разведку, и Верховный суд страны, сознательно препятствуя исполнению правительством талибов международных обязательств по борьбе с международными террористическими организациями", - сказал Сысоев.
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По его оценке, не прекращается переброска "игиловцев" (членов террористической группировки "Исламское государство"**) с Ближнего Востока на север Афганистана. "Одновременно талибские радикалы наращивают контакты с "Аль-Каидой"**" - добавил Сысоев.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
** Запрещенная в России террористическая организация.
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