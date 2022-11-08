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Минтруд хочет расширить проект по помощи в поиске высокооплачиваемой работы
Минтруд хочет расширить проект по помощи в поиске высокооплачиваемой работы - РИА Новости, 08.11.2022
Минтруд хочет расширить проект по помощи в поиске высокооплачиваемой работы
Минтруд России планирует расширить пилотный проект по помощи в поиске более высокооплачиваемой работы, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:28
2022-11-08T19:28
2022-11-08T19:28
общество
антон котяков
россия
сахалин
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минтруд России планирует расширить пилотный проект по помощи в поиске более высокооплачиваемой работы, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Он уточнил, что речь идет о механизме помощи гражданам, которые уже работают и хотят увеличить свой доход. Предлагаемый механизм позволит подобрать более высокооплачиваемую работу и получить необходимые знания, пояснил министр.
https://ria.ru/20220502/podrabotka-1786511061.html
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общество, антон котяков, россия, сахалин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Антон Котяков, Россия, Сахалин, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд хочет расширить проект по помощи в поиске высокооплачиваемой работы
Минтруд планирует расширить проект по помощи в поиске более высокооплачиваемой работы