https://ria.ru/20221108/pvo-1829869077.html

В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 08.11.2022

В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе утром сработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:19

2022-11-08T10:19

2022-11-08T11:51

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. В Севастополе утром сработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией", — написал он в Telegram-канале.Развозжаев подчеркнул, что город находится под защитой моряков Черноморского флота.С 30 октября, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не означает, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, будет продлена.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829735696.html

https://ria.ru/20221107/vs-1829643787.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия