https://ria.ru/20221108/pvo-1829869077.html
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 08.11.2022
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе утром сработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:19
2022-11-08T10:19
2022-11-08T11:51
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. В Севастополе утром сработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией", — написал он в Telegram-канале.Развозжаев подчеркнул, что город находится под защитой моряков Черноморского флота.С 30 октября, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не означает, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, будет продлена.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829735696.html
https://ria.ru/20221107/vs-1829643787.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия
10:19 08.11.2022 (обновлено: 11:51 08.11.2022)
В Севастополе сработала система ПВО
Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил, что ПВО сбила беспилотник