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В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/pvo-1829869077.html
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 08.11.2022
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе утром сработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:19
2022-11-08T11:51
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. В Севастополе утром сработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией", — написал он в Telegram-канале.Развозжаев подчеркнул, что город находится под защитой моряков Черноморского флота.С 30 октября, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не означает, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, будет продлена.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829735696.html
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севастополь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия
10:19 08.11.2022 (обновлено: 11:51 08.11.2022)
 
В Севастополе сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил, что ПВО сбила беспилотник

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. В Севастополе утром сработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией", — написал он в Telegram-канале.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 17:29
В Киеве украинские ПВО назвали оружием прошлого тысячелетия
Развозжаев подчеркнул, что город находится под защитой моряков Черноморского флота.
С 30 октября, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не означает, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, будет продлена.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествия
 
 
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