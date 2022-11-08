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Эксперты назвали популярные направления с дешевыми авиабилетами на ноябрь - РИА Новости, 08.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221108/puteshestviya-1829574753.html
Эксперты назвали популярные направления с дешевыми авиабилетами на ноябрь
Эксперты назвали популярные направления с дешевыми авиабилетами на ноябрь - РИА Новости, 08.11.2022
Эксперты назвали популярные направления с дешевыми авиабилетами на ноябрь
Определены самые популярные направления для бюджетных авиапутешествий в ноябре, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T05:45
2022-11-08T11:35
туризм
новости - туризм
туризм
отдых в россии
авиабилеты
куда можно лететь
туту.ру
москва
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Определены самые популярные направления для бюджетных авиапутешествий в ноябре, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса выявили среднюю стоимость билетов в оба конца в ноябре, а также составили рейтинг самых недорогих маршрутов для перелета из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.Как и в прошлом году, средний чек за авиапутешествие по России в оба конца в ноябре чуть превысил десять тысяч рублей, сообщили в компании.Так, из Москвы дешевле всего отправиться в Псков. За дорогу придется отдать в среднем 5,2 тысячи рублей. Немного дороже совершить визит в Санкт-Петербург — за 5,6 тысячи и Тамбов — за 5,8 тысячи рублей. Из Северной столицы бюджетнее всего полететь в Ярославль: билет в обе стороны обойдется в 4,6 тысячи рублей. Немного дороже — в Москву (4,7 тысячи рублей) и Калугу (5,1 тысячи рублей).Из Новосибирска самые низкие чеки за перелет в Томск (3,9 тысячи рублей), Омск и Красноярск (6,5 и 8,1 тысячи рублей). Путешественники из Екатеринбурга меньше всего платят за авиабилеты в Магнитогорск (3,1 тысячи рублей), Ижевск и Ханты-Мансийск (3,7 и 6,7 тысячи рублей). Из Сочи выгоднее всего отправиться в Минеральные Воды и Саратов, заплатив в среднем 5,6 и 6,8 тысячи рублей.
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новости - туризм, туризм, отдых в россии, авиабилеты, куда можно лететь, туту.ру, москва, санкт-петербург, россия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, отдых в России, Авиабилеты, куда можно лететь, Туту.ру, Москва, Санкт-Петербург, Россия
05:45 08.11.2022 (обновлено: 11:35 08.11.2022)
 
Эксперты назвали популярные направления с дешевыми авиабилетами на ноябрь

Туту.ру: в ноябре дешевле всего можно слетать из столицы в Псков и Санкт-Петербург

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПсково-Печорский монастырь
Псково-Печорский монастырь - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Определены самые популярные направления для бюджетных авиапутешествий в ноябре, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса выявили среднюю стоимость билетов в оба конца в ноябре, а также составили рейтинг самых недорогих маршрутов для перелета из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.
Как и в прошлом году, средний чек за авиапутешествие по России в оба конца в ноябре чуть превысил десять тысяч рублей, сообщили в компании.
Так, из Москвы дешевле всего отправиться в Псков. За дорогу придется отдать в среднем 5,2 тысячи рублей. Немного дороже совершить визит в Санкт-Петербург — за 5,6 тысячи и Тамбов — за 5,8 тысячи рублей. Из Северной столицы бюджетнее всего полететь в Ярославль: билет в обе стороны обойдется в 4,6 тысячи рублей. Немного дороже — в Москву (4,7 тысячи рублей) и Калугу (5,1 тысячи рублей).
Из Новосибирска самые низкие чеки за перелет в Томск (3,9 тысячи рублей), Омск и Красноярск (6,5 и 8,1 тысячи рублей). Путешественники из Екатеринбурга меньше всего платят за авиабилеты в Магнитогорск (3,1 тысячи рублей), Ижевск и Ханты-Мансийск (3,7 и 6,7 тысячи рублей). Из Сочи выгоднее всего отправиться в Минеральные Воды и Саратов, заплатив в среднем 5,6 и 6,8 тысячи рублей.
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