https://ria.ru/20221108/puteshestviya-1829574753.html

Эксперты назвали популярные направления с дешевыми авиабилетами на ноябрь

Эксперты назвали популярные направления с дешевыми авиабилетами на ноябрь - РИА Новости, 08.11.2022

Эксперты назвали популярные направления с дешевыми авиабилетами на ноябрь

Определены самые популярные направления для бюджетных авиапутешествий в ноябре, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T05:45

2022-11-08T05:45

2022-11-08T11:35

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Определены самые популярные направления для бюджетных авиапутешествий в ноябре, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса выявили среднюю стоимость билетов в оба конца в ноябре, а также составили рейтинг самых недорогих маршрутов для перелета из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.Как и в прошлом году, средний чек за авиапутешествие по России в оба конца в ноябре чуть превысил десять тысяч рублей, сообщили в компании.Так, из Москвы дешевле всего отправиться в Псков. За дорогу придется отдать в среднем 5,2 тысячи рублей. Немного дороже совершить визит в Санкт-Петербург — за 5,6 тысячи и Тамбов — за 5,8 тысячи рублей. Из Северной столицы бюджетнее всего полететь в Ярославль: билет в обе стороны обойдется в 4,6 тысячи рублей. Немного дороже — в Москву (4,7 тысячи рублей) и Калугу (5,1 тысячи рублей).Из Новосибирска самые низкие чеки за перелет в Томск (3,9 тысячи рублей), Омск и Красноярск (6,5 и 8,1 тысячи рублей). Путешественники из Екатеринбурга меньше всего платят за авиабилеты в Магнитогорск (3,1 тысячи рублей), Ижевск и Ханты-Мансийск (3,7 и 6,7 тысячи рублей). Из Сочи выгоднее всего отправиться в Минеральные Воды и Саратов, заплатив в среднем 5,6 и 6,8 тысячи рублей.

https://ria.ru/20221107/zheleznovodsk-1828912523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, отдых в россии, авиабилеты, куда можно лететь, туту.ру, москва, санкт-петербург, россия