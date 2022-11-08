https://ria.ru/20221108/protoierey-1829882170.html

Протоиерея Михаила Васильева похоронят в храме РВСН, сообщил источник в РПЦ

Протоиерея Михаила Васильева похоронят в храме РВСН, сообщил источник в РПЦ - РИА Новости, 08.11.2022

Протоиерея Михаила Васильева похоронят в храме РВСН, сообщил источник в РПЦ

Погибший в ходе специально военной операции протоиерей Михаил Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:04

2022-11-08T11:04

2022-11-08T11:04

религия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

ракетные войска стратегического назначения

ситуация в днр и лнр

религия

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МОСКВА, 8 ноя, РИА Новости. Погибший в ходе специально военной операции протоиерей Михаил Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время, сообщил РИА Новости в понедельник источник в Московский патриархии.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей."Отец Михаил будет похоронен в среду на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе", - сказал собеседник агентства.Ранее источники в РПЦ сообщили РИА Новости, что отпевание протоиерея Михаила Васильева состоится 9 ноября в столичном храме Христа Спасителя, его предположительно совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Храм Великомученицы Варвары входит в состав патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения. Он был построен в 1998 году в главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения в Одинцово-10 (Одинцовский район Московской области). На сайте храма отмечается, что вот уже более 20 лет его клирики принимают участие "во всех форматах жизнедеятельности войск: от принятия присяги молодым пополнением до заседаний Военных Советов РВСН и участия в подготовке и проведении пусков ракет на полигонах в разных концах нашей страны".

https://ria.ru/20221106/vasilev-1829541809.html

https://ria.ru/20221106/khram-1829451073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

одинцовский район, московская область (подмосковье), ракетные войска стратегического назначения, ситуация в днр и лнр, религия