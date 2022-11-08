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Протоиерея Михаила Васильева похоронят в храме РВСН, сообщил источник в РПЦ
Протоиерея Михаила Васильева похоронят в храме РВСН, сообщил источник в РПЦ - РИА Новости, 08.11.2022
Протоиерея Михаила Васильева похоронят в храме РВСН, сообщил источник в РПЦ
Погибший в ходе специально военной операции протоиерей Михаил Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:04
2022-11-08T11:04
2022-11-08T11:04
религия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
ракетные войска стратегического назначения
ситуация в днр и лнр
религия
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МОСКВА, 8 ноя, РИА Новости. Погибший в ходе специально военной операции протоиерей Михаил Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время, сообщил РИА Новости в понедельник источник в Московский патриархии.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей."Отец Михаил будет похоронен в среду на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе", - сказал собеседник агентства.Ранее источники в РПЦ сообщили РИА Новости, что отпевание протоиерея Михаила Васильева состоится 9 ноября в столичном храме Христа Спасителя, его предположительно совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Храм Великомученицы Варвары входит в состав патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения. Он был построен в 1998 году в главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения в Одинцово-10 (Одинцовский район Московской области). На сайте храма отмечается, что вот уже более 20 лет его клирики принимают участие "во всех форматах жизнедеятельности войск: от принятия присяги молодым пополнением до заседаний Военных Советов РВСН и участия в подготовке и проведении пусков ракет на полигонах в разных концах нашей страны".
https://ria.ru/20221106/vasilev-1829541809.html
https://ria.ru/20221106/khram-1829451073.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одинцовский район, московская область (подмосковье), ракетные войска стратегического назначения, ситуация в днр и лнр, религия
Религия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Ракетные войска стратегического назначения, Ситуация в ДНР и ЛНР, Религия