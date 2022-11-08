Рейтинг@Mail.ru
Протоиерея Михаила Васильева похоронят в храме РВСН, сообщил источник в РПЦ - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221108/protoierey-1829882170.html
Протоиерея Михаила Васильева похоронят в храме РВСН, сообщил источник в РПЦ
Протоиерея Михаила Васильева похоронят в храме РВСН, сообщил источник в РПЦ - РИА Новости, 08.11.2022
Протоиерея Михаила Васильева похоронят в храме РВСН, сообщил источник в РПЦ
Погибший в ходе специально военной операции протоиерей Михаил Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:04
2022-11-08T11:04
религия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
ракетные войска стратегического назначения
ситуация в днр и лнр
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829503350_0:43:2971:1714_1920x0_80_0_0_f5ee3e020fd5bbd6d8f7e3983dc1eb30.jpg
МОСКВА, 8 ноя, РИА Новости. Погибший в ходе специально военной операции протоиерей Михаил Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время, сообщил РИА Новости в понедельник источник в Московский патриархии.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей."Отец Михаил будет похоронен в среду на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе", - сказал собеседник агентства.Ранее источники в РПЦ сообщили РИА Новости, что отпевание протоиерея Михаила Васильева состоится 9 ноября в столичном храме Христа Спасителя, его предположительно совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Храм Великомученицы Варвары входит в состав патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения. Он был построен в 1998 году в главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения в Одинцово-10 (Одинцовский район Московской области). На сайте храма отмечается, что вот уже более 20 лет его клирики принимают участие "во всех форматах жизнедеятельности войск: от принятия присяги молодым пополнением до заседаний Военных Советов РВСН и участия в подготовке и проведении пусков ракет на полигонах в разных концах нашей страны".
https://ria.ru/20221106/vasilev-1829541809.html
https://ria.ru/20221106/khram-1829451073.html
одинцовский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829503350_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_095da491de5bfabea15bfe50a47124bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одинцовский район, московская область (подмосковье), ракетные войска стратегического назначения, ситуация в днр и лнр, религия
Религия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Ракетные войска стратегического назначения, Ситуация в ДНР и ЛНР, Религия
11:04 08.11.2022
 

Протоиерея Михаила Васильева похоронят в храме РВСН, сообщил источник в РПЦ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПротоиерей Михаил Васильев
Протоиерей Михаил Васильев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя, РИА Новости. Погибший в ходе специально военной операции протоиерей Михаил Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время, сообщил РИА Новости в понедельник источник в Московский патриархии.
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 23:33Религия
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Васильева
"Отец Михаил будет похоронен в среду на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе", - сказал собеседник агентства.
Ранее источники в РПЦ сообщили РИА Новости, что отпевание протоиерея Михаила Васильева состоится 9 ноября в столичном храме Христа Спасителя, его предположительно совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Храм Великомученицы Варвары входит в состав патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения. Он был построен в 1998 году в главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения в Одинцово-10 (Одинцовский район Московской области). На сайте храма отмечается, что вот уже более 20 лет его клирики принимают участие "во всех форматах жизнедеятельности войск: от принятия присяги молодым пополнением до заседаний Военных Советов РВСН и участия в подготовке и проведении пусков ракет на полигонах в разных концах нашей страны".
Храм Равноапостольного великого князя Владимира - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 10:58Религия
Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии
 
РелигияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Ракетные войска стратегического назначенияСитуация в ДНР и ЛНРРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала