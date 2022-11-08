https://ria.ru/20221108/proschanie-1829936513.html
В Москве проходит прощание со Светланой Бабаевой
В Москве проходит прощание со Светланой Бабаевой - РИА Новости, 08.11.2022
В Москве проходит прощание со Светланой Бабаевой
Прощание с погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой проходит в Москве на Троекуровском... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:26
2022-11-08T13:26
2022-11-08T14:07
общество
дмитрий медведев
россия
симферополь
москва
профиль
светлана бабаева
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Прощание с погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой проходит в Москве на Троекуровском кладбище.Церемония прощания началась в траурном зале кладбища."Сегодня мы прощаемся с очень необычным человеком. Я уверен, что Света из тех, кто пришел проститься с ней, каждого многому научила, она делала это щедро. Она "взламывала" дистанцию в отношениях очень быстро", - сказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По его словам, Бабаева предлагала совсем другую модель жизни, не совсем современную в том смысле, что "жила такой заповедью, несколько подзабытой, которая ассоциируется с Советским Союзом, когда общественное выше личного"."Она постоянно думала об обществе, о России, о военных действия, о работе, о своей такой созидательной функции во имя других людей", - добавил Киселев.Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что Бабаева "даже сейчас с нами"."Не случайно ее тело уходит от нас в "камуфляже", мне кажется, это прям в точку. Мы говорили со Светой вечером, буквально до того, что случилось. Она уже месяц или два рвалась, яростно рвалась на фронт", - подчеркнула Симоньян.Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. В минувший четверг прошла церемония прощания со Светланой в Симферополе.Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США.В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США.В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
https://ria.ru/20221028/babaeva-1827686327.html
https://ria.ru/20221103/babaeva-1828967598.html
https://ria.ru/20221029/babaeva-1827771200.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев, россия, симферополь, москва, профиль, светлана бабаева
Общество, Дмитрий Медведев, Россия, Симферополь, Москва, Профиль, Светлана Бабаева
13:26 08.11.2022 (обновлено: 14:07 08.11.2022)
В Москве проходит прощание со Светланой Бабаевой
В Москве проходит прощание с журналисткой Светланой Бабаевой
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Прощание с погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой проходит в Москве на Троекуровском кладбище.
Церемония прощания началась в траурном зале кладбища.
"Сегодня мы прощаемся с очень необычным человеком. Я уверен, что Света из тех, кто пришел проститься с ней, каждого многому научила, она делала это щедро. Она "взламывала" дистанцию в отношениях очень быстро", - сказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
По его словам, Бабаева предлагала совсем другую модель жизни, не совсем современную в том смысле, что "жила такой заповедью, несколько подзабытой, которая ассоциируется с Советским Союзом, когда общественное выше личного".
"Она постоянно думала об обществе, о России, о военных действия, о работе, о своей такой созидательной функции во имя других людей", - добавил Киселев.
Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что Бабаева "даже сейчас с нами".
"Не случайно ее тело уходит от нас в "камуфляже", мне кажется, это прям в точку. Мы говорили со Светой вечером, буквально до того, что случилось. Она уже месяц или два рвалась, яростно рвалась на фронт", - подчеркнула Симоньян.
Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. В минувший четверг прошла церемония прощания со Светланой в Симферополе.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".
В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США.
В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".
Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании
. После возвращения из Лондона
работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль
".
В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США
.
В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".
Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.