https://ria.ru/20221108/proschanie-1829936513.html

В Москве проходит прощание со Светланой Бабаевой

В Москве проходит прощание со Светланой Бабаевой - РИА Новости, 08.11.2022

В Москве проходит прощание со Светланой Бабаевой

Прощание с погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой проходит в Москве на Троекуровском... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:26

2022-11-08T13:26

2022-11-08T14:07

общество

дмитрий медведев

россия

симферополь

москва

профиль

светлана бабаева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828928375_0:128:3029:1832_1920x0_80_0_0_cbf960d88861af78ab4136d5c072793f.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Прощание с погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой проходит в Москве на Троекуровском кладбище.Церемония прощания началась в траурном зале кладбища."Сегодня мы прощаемся с очень необычным человеком. Я уверен, что Света из тех, кто пришел проститься с ней, каждого многому научила, она делала это щедро. Она "взламывала" дистанцию в отношениях очень быстро", - сказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По его словам, Бабаева предлагала совсем другую модель жизни, не совсем современную в том смысле, что "жила такой заповедью, несколько подзабытой, которая ассоциируется с Советским Союзом, когда общественное выше личного"."Она постоянно думала об обществе, о России, о военных действия, о работе, о своей такой созидательной функции во имя других людей", - добавил Киселев.Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что Бабаева "даже сейчас с нами"."Не случайно ее тело уходит от нас в "камуфляже", мне кажется, это прям в точку. Мы говорили со Светой вечером, буквально до того, что случилось. Она уже месяц или два рвалась, яростно рвалась на фронт", - подчеркнула Симоньян.Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. В минувший четверг прошла церемония прощания со Светланой в Симферополе.Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США.В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США.В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

https://ria.ru/20221028/babaeva-1827686327.html

https://ria.ru/20221103/babaeva-1828967598.html

https://ria.ru/20221029/babaeva-1827771200.html

россия

симферополь

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, дмитрий медведев, россия, симферополь, москва, профиль, светлана бабаева