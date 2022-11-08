https://ria.ru/20221108/progulki-1829941446.html

Новая прогулочная зона появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы

Новая прогулочная зона появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы - РИА Новости, 08.11.2022

Новая прогулочная зона появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы

Новая прогулочная зона появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:48

2022-11-08T13:48

2022-11-08T13:48

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новая прогулочная зона появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В этом году привели в порядок участок прогулочной зоны вдоль Шипиловской улицы – от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе – протяженностью 800 метров. Это основной пешеходный маршрут от жилой застройки к станции метро "Орехово", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках программы "Мой район": обновили покрытие дорожно-тропиночной сети, модернизировали систему освещения, сделали зоны отдыха с удобными скамейками. Для детей обустроили три большие игровые площадки: первая – с 11-метровым игровым комплексом с лабиринтами из лазов, переходов и веревочных препятствий, в их завершении – скатные горки; вторая – в экостиле с деревянным игровым комплексом и батутами; третья – для детей помладше. На ней установили комплексы с развивающими головоломками и множество качелей."Для любителей спорта сделали универсальную площадку для игры в футбол и баскетбол, обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, территории дополнительно озеленили – высадили более 80 деревьев и кустарников, разбили цветники из многолетних растений и привели в порядок газоны", - дополняется в сообщении.Сообщается, что в прошлом году благоустроили пешеходный маршрут вдоль улицы Ясеневая от Шипиловского проезда до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Южное.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество