https://ria.ru/20221108/progulki-1829941446.html
Новая прогулочная зона появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы
Новая прогулочная зона появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы - РИА Новости, 08.11.2022
Новая прогулочная зона появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы
Новая прогулочная зона появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:48
2022-11-08T13:48
2022-11-08T13:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829942033_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_d4bae257f485c1ab4162a6d66c2a2e4b.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новая прогулочная зона появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В этом году привели в порядок участок прогулочной зоны вдоль Шипиловской улицы – от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе – протяженностью 800 метров. Это основной пешеходный маршрут от жилой застройки к станции метро "Орехово", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках программы "Мой район": обновили покрытие дорожно-тропиночной сети, модернизировали систему освещения, сделали зоны отдыха с удобными скамейками. Для детей обустроили три большие игровые площадки: первая – с 11-метровым игровым комплексом с лабиринтами из лазов, переходов и веревочных препятствий, в их завершении – скатные горки; вторая – в экостиле с деревянным игровым комплексом и батутами; третья – для детей помладше. На ней установили комплексы с развивающими головоломками и множество качелей."Для любителей спорта сделали универсальную площадку для игры в футбол и баскетбол, обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, территории дополнительно озеленили – высадили более 80 деревьев и кустарников, разбили цветники из многолетних растений и привели в порядок газоны", - дополняется в сообщении.Сообщается, что в прошлом году благоустроили пешеходный маршрут вдоль улицы Ясеневая от Шипиловского проезда до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Южное.
https://ria.ru/20221106/park-1829444134.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829942033_53:0:1228:881_1920x0_80_0_0_13fc692aba654e89f9d7113cd5845de3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Новая прогулочная зона появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы
, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В этом году привели в порядок участок прогулочной зоны вдоль Шипиловской улицы – от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе – протяженностью 800 метров. Это основной пешеходный маршрут от жилой застройки к станции метро "Орехово", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках программы "Мой район": обновили покрытие дорожно-тропиночной сети, модернизировали систему освещения, сделали зоны отдыха с удобными скамейками. Для детей обустроили три большие игровые площадки: первая – с 11-метровым игровым комплексом с лабиринтами из лазов, переходов и веревочных препятствий, в их завершении – скатные горки; вторая – в экостиле с деревянным игровым комплексом и батутами; третья – для детей помладше. На ней установили комплексы с развивающими головоломками и множество качелей.
"Для любителей спорта сделали универсальную площадку для игры в футбол и баскетбол, обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, территории дополнительно озеленили – высадили более 80 деревьев и кустарников, разбили цветники из многолетних растений и привели в порядок газоны", - дополняется в сообщении.
Сообщается, что в прошлом году благоустроили пешеходный маршрут вдоль улицы Ясеневая от Шипиловского проезда до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Южное.