https://ria.ru/20221108/probki-1830021543.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 08.11.2022

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в российской столице во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:06

2022-11-08T17:06

2022-11-08T17:21

общество

москва

садовое кольцо (москва)

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156306/24/1563062454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b699860c962187a966626dd755a9622.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пробки в российской столице во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города. Стоит большая часть Садового кольца и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на севере, северо-востоке и юго-востоке.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Садовнической, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Страстного бульвара и на улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Большая Полянка, Сретенке.Кроме того, значительные затруднения наблюдаются на некоторых участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере и востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на севере, юге и юго-востоке.Движение на вылетных магистралях на текущий момент без значимых заторов.Столичные дороги были загружены еще утром, в 9.00 отмечались семибалльные заторы, что не характерно для такого времени.

https://ria.ru/20221104/dtp-1829177311.html

https://ria.ru/20221031/dtp-1827983972.html

москва

садовое кольцо (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы