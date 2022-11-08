https://ria.ru/20221108/probki-1830021543.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 08.11.2022
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в российской столице во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:06
2022-11-08T17:06
2022-11-08T17:21
общество
москва
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156306/24/1563062454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b699860c962187a966626dd755a9622.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пробки в российской столице во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города. Стоит большая часть Садового кольца и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на севере, северо-востоке и юго-востоке.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Садовнической, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Страстного бульвара и на улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Большая Полянка, Сретенке.Кроме того, значительные затруднения наблюдаются на некоторых участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере и востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на севере, юге и юго-востоке.Движение на вылетных магистралях на текущий момент без значимых заторов.Столичные дороги были загружены еще утром, в 9.00 отмечались семибалльные заторы, что не характерно для такого времени.
https://ria.ru/20221104/dtp-1829177311.html
https://ria.ru/20221031/dtp-1827983972.html
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156306/24/1563062454_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_e66db92b53c0a094216d6957d0d93cd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы
17:06 08.11.2022 (обновлено: 17:21 08.11.2022)
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Пробки в российской столице во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города. Стоит большая часть Садового кольца
и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на севере, северо-востоке и юго-востоке.
Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Садовнической, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Страстного бульвара и на улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Большая Полянка, Сретенке.
Кроме того, значительные затруднения наблюдаются на некоторых участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере и востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на севере, юге и юго-востоке.
Движение на вылетных магистралях на текущий момент без значимых заторов.
Столичные дороги были загружены еще утром, в 9.00 отмечались семибалльные заторы, что не характерно для такого времени.