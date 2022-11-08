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Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 08.11.2022
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Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 08.11.2022
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в российской столице во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:06
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общество
москва
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пробки в российской столице во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города. Стоит большая часть Садового кольца и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на севере, северо-востоке и юго-востоке.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Садовнической, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Страстного бульвара и на улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Большая Полянка, Сретенке.Кроме того, значительные затруднения наблюдаются на некоторых участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере и востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на севере, юге и юго-востоке.Движение на вылетных магистралях на текущий момент без значимых заторов.Столичные дороги были загружены еще утром, в 9.00 отмечались семибалльные заторы, что не характерно для такого времени.
https://ria.ru/20221104/dtp-1829177311.html
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москва
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общество, москва, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы
17:06 08.11.2022 (обновлено: 17:21 08.11.2022)
 
Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пробки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пробки в российской столице во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города. Стоит большая часть Садового кольца и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на севере, северо-востоке и юго-востоке.
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Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Садовнической, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Страстного бульвара и на улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Большая Полянка, Сретенке.
Кроме того, значительные затруднения наблюдаются на некоторых участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере и востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на севере, юге и юго-востоке.
Движение на вылетных магистралях на текущий момент без значимых заторов.
Столичные дороги были загружены еще утром, в 9.00 отмечались семибалльные заторы, что не характерно для такого времени.
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ОбществоМоскваСадовое кольцо (Москва)Городское хозяйство Москвы
 
 
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