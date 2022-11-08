https://ria.ru/20221108/prizyv-1830010982.html

Около тысячи жителей Астраханской области призовут в ВС в осеннюю кампанию

Около тысячи жителей Астраханской области призовут в ВС в осеннюю кампанию - РИА Новости, 08.11.2022

Около тысячи жителей Астраханской области призовут в ВС в осеннюю кампанию

Около 1 тысячи жителей Астраханской области будут призваны на службу в Вооруженные силы России в осеннюю кампанию, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:41

2022-11-08T16:41

2022-11-08T16:41

игорь бабушкин

астраханская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Около 1 тысячи жителей Астраханской области будут призваны на службу в Вооруженные силы России в осеннюю кампанию, сообщает администрация губернатора Астраханской области.Осенняя призывная кампания стартовала в РФ 1 ноября, на месяц позже обычного. Ее начало было перенесено в связи с мероприятиями частичной мобилизации."В состав армейских подразделений на прохождение срочной службы из региона будет направлено около 1 тысячи призывников", - говорится в сообщении по итогам заседания призывной комиссии во вторник. Отмечается, что на текущий момент призвано 38% от общей численности подлежащих призыву, продолжается оповещение и доставка повесток.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул, что сегодняшняя кампания проходит под особым вниманием общественности и в условиях развязанной против России информационной агрессии. В интернет забрасываются многочисленные фейки, чтобы создать негативный фон. Ответом должны стать четкие и понятные действия военкоматов."Главная задача - объяснять призывникам и их близким, что срочники не будут направлены на новые территории и в зону проведения спецоперации", - приводятся в сообщении слова губернатора.Особое внимание на совещании было уделено работе с уклонистами и вопросам медицинского обследования призывников. Военный комиссар Астраханской области Игорь Кремлев выступил с предложением определить лечебно-профилактическое учреждение для комплексного дообследования призывников, имеющих проблемы здоровья. Губернатор поддержал инициативу и поручил проводить медицинскую комиссию в соответствии с действующими нормативами, а материалы по уклонистам оперативно передавать в следственные органы.

https://ria.ru/20221108/zaschita-1829904623.html

https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1830003167.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829955966.html

астраханская область

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игорь бабушкин, астраханская область, россия