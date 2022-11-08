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Около тысячи жителей Астраханской области призовут в ВС в осеннюю кампанию - РИА Новости, 08.11.2022
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Около тысячи жителей Астраханской области призовут в ВС в осеннюю кампанию
Около тысячи жителей Астраханской области призовут в ВС в осеннюю кампанию - РИА Новости, 08.11.2022
Около тысячи жителей Астраханской области призовут в ВС в осеннюю кампанию
Около 1 тысячи жителей Астраханской области будут призваны на службу в Вооруженные силы России в осеннюю кампанию, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:41
2022-11-08T16:41
игорь бабушкин
астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Около 1 тысячи жителей Астраханской области будут призваны на службу в Вооруженные силы России в осеннюю кампанию, сообщает администрация губернатора Астраханской области.Осенняя призывная кампания стартовала в РФ 1 ноября, на месяц позже обычного. Ее начало было перенесено в связи с мероприятиями частичной мобилизации."В состав армейских подразделений на прохождение срочной службы из региона будет направлено около 1 тысячи призывников", - говорится в сообщении по итогам заседания призывной комиссии во вторник. Отмечается, что на текущий момент призвано 38% от общей численности подлежащих призыву, продолжается оповещение и доставка повесток.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул, что сегодняшняя кампания проходит под особым вниманием общественности и в условиях развязанной против России информационной агрессии. В интернет забрасываются многочисленные фейки, чтобы создать негативный фон. Ответом должны стать четкие и понятные действия военкоматов."Главная задача - объяснять призывникам и их близким, что срочники не будут направлены на новые территории и в зону проведения спецоперации", - приводятся в сообщении слова губернатора.Особое внимание на совещании было уделено работе с уклонистами и вопросам медицинского обследования призывников. Военный комиссар Астраханской области Игорь Кремлев выступил с предложением определить лечебно-профилактическое учреждение для комплексного дообследования призывников, имеющих проблемы здоровья. Губернатор поддержал инициативу и поручил проводить медицинскую комиссию в соответствии с действующими нормативами, а материалы по уклонистам оперативно передавать в следственные органы.
https://ria.ru/20221108/zaschita-1829904623.html
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60
игорь бабушкин, астраханская область, россия
Игорь Бабушкин, Астраханская область, Россия
16:41 08.11.2022
 

Около тысячи жителей Астраханской области призовут в ВС в осеннюю кампанию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкОформление военных билетов
Оформление военных билетов - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Около 1 тысячи жителей Астраханской области будут призваны на службу в Вооруженные силы России в осеннюю кампанию, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Осенняя призывная кампания стартовала в РФ 1 ноября, на месяц позже обычного. Ее начало было перенесено в связи с мероприятиями частичной мобилизации.
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"В состав армейских подразделений на прохождение срочной службы из региона будет направлено около 1 тысячи призывников", - говорится в сообщении по итогам заседания призывной комиссии во вторник. Отмечается, что на текущий момент призвано 38% от общей численности подлежащих призыву, продолжается оповещение и доставка повесток.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул, что сегодняшняя кампания проходит под особым вниманием общественности и в условиях развязанной против России информационной агрессии. В интернет забрасываются многочисленные фейки, чтобы создать негативный фон. Ответом должны стать четкие и понятные действия военкоматов.
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"Главная задача - объяснять призывникам и их близким, что срочники не будут направлены на новые территории и в зону проведения спецоперации", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Особое внимание на совещании было уделено работе с уклонистами и вопросам медицинского обследования призывников. Военный комиссар Астраханской области Игорь Кремлев выступил с предложением определить лечебно-профилактическое учреждение для комплексного дообследования призывников, имеющих проблемы здоровья. Губернатор поддержал инициативу и поручил проводить медицинскую комиссию в соответствии с действующими нормативами, а материалы по уклонистам оперативно передавать в следственные органы.
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Игорь БабушкинАстраханская областьРоссия
 
 
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