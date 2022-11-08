https://ria.ru/20221108/prigozhin-1830099719.html

Пригожин ответил на слова спикера Госдепа о вмешательстве России в выборы

Пригожин ответил на слова спикера Госдепа о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 08.11.2022

Пригожин ответил на слова спикера Госдепа о вмешательстве России в выборы

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на слова представителя американского госдепа Неда Прайса о выборах в конгресс США и о якобы вмешательстве России, назвал... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T23:49

2022-11-08T23:49

2022-11-08T23:49

в мире

евгений пригожин

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нед прайс

выборы в конгресс сша

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на слова представителя американского госдепа Неда Прайса о выборах в конгресс США и о якобы вмешательстве России, назвал спикера госдепа редким циником и отметил, что США много лет "хамски и нагло вмешивались в выборы по всему миру".Пригожин в понедельник иронично прокомментировал вопрос о "попытках интервенции" со стороны России. По его словам, "мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться", "аккуратно, точно, хирургически", и во время "точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень". Представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе своего брифинга высказался о заявлении Пригожина. По его словам, в заявлениях Пригожина для США нет ничего нового. Он также подчеркнул, что США известно о якобы попытках вмешательства России в выборы по всему миру.Он также посоветовал посмотреть фильм "16-й", чтобы получить "90% экранизированную версию реального вмешательства в американские выборы 2016 года"."Кучка любителей-студентов сумела поставить на уши всю американскую демократию. О чем это говорит? Только о том, что она настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий, что не имеет права диктовать миру никаких дополнительных условий", - добавил Пригожин.

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

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