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Минздрав проверит доступность препарата иммуноглобулина для льготников - РИА Новости, 08.11.2022
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Минздрав проверит доступность препарата иммуноглобулина для льготников
Минздрав проверит доступность препарата иммуноглобулина для льготников - РИА Новости, 08.11.2022
Минздрав проверит доступность препарата иммуноглобулина для льготников
Минздрав и Росздравнадзор проверят доступность препарата иммуноглобулина человека для льготников, признаков дефицита на рынке на сегодняшний день нет, сообщила... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:17
2022-11-08T14:17
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минздрав и Росздравнадзор проверят доступность препарата иммуноглобулина человека для льготников, признаков дефицита на рынке на сегодняшний день нет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что больные в некоторых регионах не могут получить жизненно необходимый препарат – иммуноглобулин человеческий."Минздрав России и Росздравнадзор проверят доступность препаратов для льготных категорий пациентов. Вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле Минздрава России", - говорится в сообщении.По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, текущие остатки препаратов в медицинских и аптечных организациях, на складах производителей и дистрибьютеров составляют 355 тысяч упаковок, уточнили в пресс-службе. Объем ввода препаратов иммуноглобулина человека, по данным Росздравнадзора, в 2022 году увеличился и составил за 10 месяцев 18,7 тысячи литров и 388 тысяч упаковок, что превышает показатели 2021 календарного года, отметили в Минздраве."Таким образом, признаков дефицита препаратов на рынке на сегодняшний день нет", - подчеркнули в пресс-службе.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
14:17 08.11.2022
 
Минздрав проверит доступность препарата иммуноглобулина для льготников

Минздрав и Росздравнадзор проверит доступность препарата иммуноглобулина для льготников

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минздрав и Росздравнадзор проверят доступность препарата иммуноглобулина человека для льготников, признаков дефицита на рынке на сегодняшний день нет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что больные в некоторых регионах не могут получить жизненно необходимый препарат – иммуноглобулин человеческий.
"Минздрав России и Росздравнадзор проверят доступность препаратов для льготных категорий пациентов. Вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле Минздрава России", - говорится в сообщении.
По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, текущие остатки препаратов в медицинских и аптечных организациях, на складах производителей и дистрибьютеров составляют 355 тысяч упаковок, уточнили в пресс-службе. Объем ввода препаратов иммуноглобулина человека, по данным Росздравнадзора, в 2022 году увеличился и составил за 10 месяцев 18,7 тысячи литров и 388 тысяч упаковок, что превышает показатели 2021 календарного года, отметили в Минздраве.
"Таким образом, признаков дефицита препаратов на рынке на сегодняшний день нет", - подчеркнули в пресс-службе.
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