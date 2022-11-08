https://ria.ru/20221108/preparat-1829952971.html

Минздрав проверит доступность препарата иммуноглобулина для льготников

Минздрав проверит доступность препарата иммуноглобулина для льготников - РИА Новости, 08.11.2022

Минздрав проверит доступность препарата иммуноглобулина для льготников

Минздрав и Росздравнадзор проверят доступность препарата иммуноглобулина человека для льготников, признаков дефицита на рынке на сегодняшний день нет, сообщила... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:17

2022-11-08T14:17

2022-11-08T14:17

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минздрав и Росздравнадзор проверят доступность препарата иммуноглобулина человека для льготников, признаков дефицита на рынке на сегодняшний день нет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что больные в некоторых регионах не могут получить жизненно необходимый препарат – иммуноглобулин человеческий."Минздрав России и Росздравнадзор проверят доступность препаратов для льготных категорий пациентов. Вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле Минздрава России", - говорится в сообщении.По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, текущие остатки препаратов в медицинских и аптечных организациях, на складах производителей и дистрибьютеров составляют 355 тысяч упаковок, уточнили в пресс-службе. Объем ввода препаратов иммуноглобулина человека, по данным Росздравнадзора, в 2022 году увеличился и составил за 10 месяцев 18,7 тысячи литров и 388 тысяч упаковок, что превышает показатели 2021 календарного года, отметили в Минздраве."Таким образом, признаков дефицита препаратов на рынке на сегодняшний день нет", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20221108/zavisimost-1829832392.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)