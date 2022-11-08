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В московской усадьбе Деда Мороза отметят день рождения волшебника - РИА Новости, 08.11.2022
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В московской усадьбе Деда Мороза отметят день рождения волшебника
В московской усадьбе Деда Мороза отметят день рождения волшебника - РИА Новости, 08.11.2022
В московской усадьбе Деда Мороза отметят день рождения волшебника
День рождения Деда Мороза отметят 19 и 20 ноября в московской усадьбе волшебника, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:02
2022-11-08T10:02
городское хозяйство москвы
дед мороз
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. День рождения Деда Мороза отметят 19 и 20 ноября в московской усадьбе волшебника, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."Жителей и гостей столицы с маленькими детьми приглашают отметить день рождения Деда Мороза. Празднование состоится 19 и 20 ноября в московской усадьбе зимнего волшебника, которая расположена на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". В программе выступления музыкантов и танцевальных коллективов, театральные представления, интерактивная зона со сказочными персонажами и световое шоу", - говорится в сообщении.Отмечается, что праздничные мероприятия будут проходить с 12.00 до 20.00. Участие бесплатное.Сообщается, что 19 ноября гостей встретят Василиса Прекрасная, помощники Деда Мороза, а также символ наступающего года - Заяц. Ребята смогут принять участие в анимационной программе и танцевальном флешмобе. Затем начнется квест-игра, а на главной сцене выступят танцевальный коллектив и музыкальные группы. Здесь же состоится спектакль-сказка "Подарок для Деда Мороза" и шоу барабанщиков."Кульминацией праздника станет появление Деда Мороза со Снегурочкой. Они посетят праздник в 17.00. Именинник вместе с гостями торжественно зажжет новогоднюю елку. А 20 ноября в это же время зимний волшебник выйдет на сцену, чтобы поприветствовать гостей. В 19.00 в субботу и воскресенье состоится световое шоу. В конце каждого вечера выступят кавер-группы и пройдет семейная дискотека "Мандариновая вечеринка", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, дед мороз, москва, общество
Городское хозяйство Москвы, Дед Мороз, Москва, Общество
10:02 08.11.2022
 
В московской усадьбе Деда Мороза отметят день рождения волшебника

В московской усадьбе Деда Мороза 19 и 20 ноября отметят день рождения волшебника

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПосетители экскурсии по терему Деда Мороза в московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках
Посетители экскурсии по терему Деда Мороза в московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители экскурсии по терему Деда Мороза в московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. День рождения Деда Мороза отметят 19 и 20 ноября в московской усадьбе волшебника, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Жителей и гостей столицы с маленькими детьми приглашают отметить день рождения Деда Мороза. Празднование состоится 19 и 20 ноября в московской усадьбе зимнего волшебника, которая расположена на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". В программе выступления музыкантов и танцевальных коллективов, театральные представления, интерактивная зона со сказочными персонажами и световое шоу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что праздничные мероприятия будут проходить с 12.00 до 20.00. Участие бесплатное.
Сообщается, что 19 ноября гостей встретят Василиса Прекрасная, помощники Деда Мороза, а также символ наступающего года - Заяц. Ребята смогут принять участие в анимационной программе и танцевальном флешмобе. Затем начнется квест-игра, а на главной сцене выступят танцевальный коллектив и музыкальные группы. Здесь же состоится спектакль-сказка "Подарок для Деда Мороза" и шоу барабанщиков.
"Кульминацией праздника станет появление Деда Мороза со Снегурочкой. Они посетят праздник в 17.00. Именинник вместе с гостями торжественно зажжет новогоднюю елку. А 20 ноября в это же время зимний волшебник выйдет на сцену, чтобы поприветствовать гостей. В 19.00 в субботу и воскресенье состоится световое шоу. В конце каждого вечера выступят кавер-группы и пройдет семейная дискотека "Мандариновая вечеринка", - дополняется в сообщении.
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