https://ria.ru/20221108/prazdnik-1829864584.html

В московской усадьбе Деда Мороза отметят день рождения волшебника

В московской усадьбе Деда Мороза отметят день рождения волшебника - РИА Новости, 08.11.2022

В московской усадьбе Деда Мороза отметят день рождения волшебника

День рождения Деда Мороза отметят 19 и 20 ноября в московской усадьбе волшебника, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:02

2022-11-08T10:02

2022-11-08T10:02

городское хозяйство москвы

дед мороз

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/133556/12/1335561242_0:299:3107:2047_1920x0_80_0_0_a8e6b3ec52d2882d7eea3ed8d9add37d.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. День рождения Деда Мороза отметят 19 и 20 ноября в московской усадьбе волшебника, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."Жителей и гостей столицы с маленькими детьми приглашают отметить день рождения Деда Мороза. Празднование состоится 19 и 20 ноября в московской усадьбе зимнего волшебника, которая расположена на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". В программе выступления музыкантов и танцевальных коллективов, театральные представления, интерактивная зона со сказочными персонажами и световое шоу", - говорится в сообщении.Отмечается, что праздничные мероприятия будут проходить с 12.00 до 20.00. Участие бесплатное.Сообщается, что 19 ноября гостей встретят Василиса Прекрасная, помощники Деда Мороза, а также символ наступающего года - Заяц. Ребята смогут принять участие в анимационной программе и танцевальном флешмобе. Затем начнется квест-игра, а на главной сцене выступят танцевальный коллектив и музыкальные группы. Здесь же состоится спектакль-сказка "Подарок для Деда Мороза" и шоу барабанщиков."Кульминацией праздника станет появление Деда Мороза со Снегурочкой. Они посетят праздник в 17.00. Именинник вместе с гостями торжественно зажжет новогоднюю елку. А 20 ноября в это же время зимний волшебник выйдет на сцену, чтобы поприветствовать гостей. В 19.00 в субботу и воскресенье состоится световое шоу. В конце каждого вечера выступят кавер-группы и пройдет семейная дискотека "Мандариновая вечеринка", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20221006/poezd-1822178089.html

https://ria.ru/20220819/puma-1810654037.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, дед мороз, москва, общество