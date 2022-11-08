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В Приамурье произошел пожар на углеподаче старейшей ГРЭС - РИА Новости, 08.11.2022
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В Приамурье произошел пожар на углеподаче старейшей ГРЭС
В Приамурье произошел пожар на углеподаче старейшей ГРЭС - РИА Новости, 08.11.2022
В Приамурье произошел пожар на углеподаче старейшей ГРЭС
Возгорание произошло во вторник на углеподаче Райчихинской ГРЭС – старейшем энергопредприятии в Приамурье, сообщает прокуратура Амурской области. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T02:33
2022-11-08T05:14
происшествия
амурская область
райчихинск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя – РИА Новости. Возгорание произошло во вторник на углеподаче Райчихинской ГРЭС – старейшем энергопредприятии в Приамурье, сообщает прокуратура Амурской области."Восьмого ноября в 1.50 поступила информация о возгорании на углеподаче Райчихинской ГРЭС в поселке городского типа Прогресс", - говорится в сообщении.На место происшествия выехали шесть пожарных машин, а также прокурор Райчихинска для координации действий. ГРЭС - сортировочная АО "Амурский уголь".Инцидент на режим теплоснабжения не повлиял, подача тепла осуществляется в бесперебойном режиме. По факту возгорания прокуратурой проводится проверка.Райчихинская ГРЭС – старейшее энергетическое предприятие Амурской области, находится в поселке Прогресс. Ее проект был разработан еще в конце 1940-х годов, согласно ему мощность станции должна была составить 75 МВт. Строительство станции (под названием Райчихинская ТЭЦ) было начато в 1951 году, первый турбоагрегат был принят в эксплуатацию 24 декабря 1953 года. В 1963 году строительство первой очереди станции было завершено, ее мощность достигла 68,5 МВт. Топливом для Райчихинской ГРЭС служит бурый уголь Райчихинского месторождения.
https://ria.ru/20220430/pozhar-1786328232.html
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происшествия, амурская область, райчихинск
Происшествия, Амурская область, Райчихинск
02:33 08.11.2022 (обновлено: 05:14 08.11.2022)
 
В Приамурье произошел пожар на углеподаче старейшей ГРЭС

В Приамурье произошло возгорание на углеподаче Райчихинской ГРЭС

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкДым из труб ГРЭС
Дым из труб ГРЭС - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Дым из труб ГРЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя – РИА Новости. Возгорание произошло во вторник на углеподаче Райчихинской ГРЭС – старейшем энергопредприятии в Приамурье, сообщает прокуратура Амурской области.
"Восьмого ноября в 1.50 поступила информация о возгорании на углеподаче Райчихинской ГРЭС в поселке городского типа Прогресс", - говорится в сообщении.
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На место происшествия выехали шесть пожарных машин, а также прокурор Райчихинска для координации действий. ГРЭС - сортировочная АО "Амурский уголь".
Инцидент на режим теплоснабжения не повлиял, подача тепла осуществляется в бесперебойном режиме. По факту возгорания прокуратурой проводится проверка.
Райчихинская ГРЭС – старейшее энергетическое предприятие Амурской области, находится в поселке Прогресс. Ее проект был разработан еще в конце 1940-х годов, согласно ему мощность станции должна была составить 75 МВт. Строительство станции (под названием Райчихинская ТЭЦ) было начато в 1951 году, первый турбоагрегат был принят в эксплуатацию 24 декабря 1953 года. В 1963 году строительство первой очереди станции было завершено, ее мощность достигла 68,5 МВт. Топливом для Райчихинской ГРЭС служит бурый уголь Райчихинского месторождения.
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