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Путин: власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми
Путин: власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми - РИА Новости, 08.11.2022
Путин: власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми
Власти давно стремятся к тому, чтобы создать новое пособие для семей с детьми, шли к нему несколько лет, надо эту работу завершить, заявил президент России... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:19
2022-11-08T19:19
2022-11-08T23:01
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти давно стремятся к тому, чтобы создать новое пособие для семей с детьми, шли к нему несколько лет, надо эту работу завершить, заявил президент России Владимир Путин."Мы давно уже стремимся к тому, чтобы создать новое пособие, создать единую систему… Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года", - сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам.Он подчеркнул, что власти шли к этому несколько лет."И несмотря ни на что мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми", - отметил Путин.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
19:19 08.11.2022 (обновлено: 23:01 08.11.2022)
Путин: власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми
Путин потребовал запустить новое единое пособие для семей с детьми с 2023 года
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти давно стремятся к тому, чтобы создать новое пособие для семей с детьми, шли к нему несколько лет, надо эту работу завершить, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы давно уже стремимся к тому, чтобы создать новое пособие, создать единую систему… Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года", - сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам.
Он подчеркнул, что власти шли к этому несколько лет.
"И несмотря ни на что мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми", - отметил Путин.