https://ria.ru/20221108/posobie-1830066829.html

Путин: власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми

Путин: власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми - РИА Новости, 08.11.2022

Путин: власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми

Власти давно стремятся к тому, чтобы создать новое пособие для семей с детьми, шли к нему несколько лет, надо эту работу завершить, заявил президент России... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:19

2022-11-08T19:19

2022-11-08T23:01

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730679015_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_eec212afb0614de00b135a3a1a9a842c.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти давно стремятся к тому, чтобы создать новое пособие для семей с детьми, шли к нему несколько лет, надо эту работу завершить, заявил президент России Владимир Путин."Мы давно уже стремимся к тому, чтобы создать новое пособие, создать единую систему… Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года", - сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам.Он подчеркнул, что власти шли к этому несколько лет."И несмотря ни на что мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221108/zarplata-1830053155.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия