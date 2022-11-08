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Средний максимальный размер единого пособия составит 13 900 рублей - РИА Новости, 08.11.2022
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Средний максимальный размер единого пособия составит 13 900 рублей
Средний максимальный размер единого пособия составит 13 900 рублей - РИА Новости, 08.11.2022
Средний максимальный размер единого пособия составит 13 900 рублей
Средний максимальный размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:54
2022-11-08T22:10
общество
россия
антон котяков
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Средний максимальный размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.Ранее Котяков говорил, что с 1 января 2023 года предусмотрен переход на единую выплату - ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки, что позволит семьям получать помощь из бюджета на единых условиях от рождения ребенка до его 17-летия."Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде без сбора справок. При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Размер пособия я уже озвучил. Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.Также он отметил, что финансовое обеспечение этой выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов РФ."Мы планируем, что новое единое пособие охватит поддержку семей, воспитывающих более 10 миллионов детей", - сказал Котяков.Универсальное пособие начнут назначать в России с 1 января 2023 года. Оно объединит пособия от момента беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет. Выплаты будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости.
https://ria.ru/20221108/posobie-1829887487.html
https://ria.ru/20221108/deti-1830060639.html
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общество, россия, антон котяков, владимир путин
Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин
18:54 08.11.2022 (обновлено: 22:10 08.11.2022)
 
Средний максимальный размер единого пособия составит 13 900 рублей

Средний максимальный размер единого пособия семьям с детьми составит 13 900 рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛюди во время прогулки с детьми
Люди во время прогулки с детьми - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди во время прогулки с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Средний максимальный размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Ранее Котяков говорил, что с 1 января 2023 года предусмотрен переход на единую выплату - ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки, что позволит семьям получать помощь из бюджета на единых условиях от рождения ребенка до его 17-летия.
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Вчера, 11:20
В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет
"Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде без сбора справок. При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Размер пособия я уже озвучил. Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.
Также он отметил, что финансовое обеспечение этой выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов РФ.
"Мы планируем, что новое единое пособие охватит поддержку семей, воспитывающих более 10 миллионов детей", - сказал Котяков.
Универсальное пособие начнут назначать в России с 1 января 2023 года. Оно объединит пособия от момента беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет. Выплаты будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости.
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