https://ria.ru/20221108/posobie-1830060757.html

Средний максимальный размер единого пособия составит 13 900 рублей

Средний максимальный размер единого пособия составит 13 900 рублей - РИА Новости, 08.11.2022

Средний максимальный размер единого пособия составит 13 900 рублей

Средний максимальный размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:54

2022-11-08T18:54

2022-11-08T22:10

общество

россия

антон котяков

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Средний максимальный размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.Ранее Котяков говорил, что с 1 января 2023 года предусмотрен переход на единую выплату - ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки, что позволит семьям получать помощь из бюджета на единых условиях от рождения ребенка до его 17-летия."Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде без сбора справок. При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Размер пособия я уже озвучил. Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.Также он отметил, что финансовое обеспечение этой выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов РФ."Мы планируем, что новое единое пособие охватит поддержку семей, воспитывающих более 10 миллионов детей", - сказал Котяков.Универсальное пособие начнут назначать в России с 1 января 2023 года. Оно объединит пособия от момента беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет. Выплаты будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости.

https://ria.ru/20221108/posobie-1829887487.html

https://ria.ru/20221108/deti-1830060639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, антон котяков, владимир путин