https://ria.ru/20221108/posobie-1829887487.html
В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет
В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет - РИА Новости, 08.11.2022
В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет
Решение о том, что универсальное пособие может быть назначено на детей до 17 лет объясняется действующими правилами и финансовыми возможностями, заявил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:20
2022-11-08T11:20
2022-11-08T11:20
андрей пудов
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Решение о том, что универсальное пособие может быть назначено на детей до 17 лет объясняется действующими правилами и финансовыми возможностями, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.В ходе обсуждения в Госдуме законопроекта об универсальном пособии ему был задан вопрос о том, почему пособие не охватывает детей в возрасте 17 лет, хотя они продолжают учиться и не являются совершеннолетними."Действующие правила - это указ президента РФ - как раз предусматривает выплату пособия, которое завершается в возрасте до 17 лет, то есть у нас действующая конструкция построена именно до достижения ребёнком возраста 17 лет. Это первая мысль, вторая - это... финансовые ресурсы, мы только что, минутой раньше, обсуждали о том, какие возможности субъектов и в том числе федерального бюджета на реализацию этого проекта. Поэтому мы исходим из совокупности первого и второго фактора", - ответил Пудов.
https://ria.ru/20221028/posobiya-1827540062.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей пудов, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Андрей Пудов, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет
Замминистра труда Пудов объяснил, почему универсальное пособие не охватывает детей 17 лет