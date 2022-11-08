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В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет - РИА Новости, 08.11.2022
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В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет
В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет - РИА Новости, 08.11.2022
В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет
Решение о том, что универсальное пособие может быть назначено на детей до 17 лет объясняется действующими правилами и финансовыми возможностями, заявил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:20
2022-11-08T11:20
андрей пудов
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Решение о том, что универсальное пособие может быть назначено на детей до 17 лет объясняется действующими правилами и финансовыми возможностями, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.В ходе обсуждения в Госдуме законопроекта об универсальном пособии ему был задан вопрос о том, почему пособие не охватывает детей в возрасте 17 лет, хотя они продолжают учиться и не являются совершеннолетними."Действующие правила - это указ президента РФ - как раз предусматривает выплату пособия, которое завершается в возрасте до 17 лет, то есть у нас действующая конструкция построена именно до достижения ребёнком возраста 17 лет. Это первая мысль, вторая - это... финансовые ресурсы, мы только что, минутой раньше, обсуждали о том, какие возможности субъектов и в том числе федерального бюджета на реализацию этого проекта. Поэтому мы исходим из совокупности первого и второго фактора", - ответил Пудов.
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андрей пудов, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Андрей Пудов, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
11:20 08.11.2022
 
В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет

Замминистра труда Пудов объяснил, почему универсальное пособие не охватывает детей 17 лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Решение о том, что универсальное пособие может быть назначено на детей до 17 лет объясняется действующими правилами и финансовыми возможностями, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
В ходе обсуждения в Госдуме законопроекта об универсальном пособии ему был задан вопрос о том, почему пособие не охватывает детей в возрасте 17 лет, хотя они продолжают учиться и не являются совершеннолетними.
"Действующие правила - это указ президента РФ - как раз предусматривает выплату пособия, которое завершается в возрасте до 17 лет, то есть у нас действующая конструкция построена именно до достижения ребёнком возраста 17 лет. Это первая мысль, вторая - это... финансовые ресурсы, мы только что, минутой раньше, обсуждали о том, какие возможности субъектов и в том числе федерального бюджета на реализацию этого проекта. Поэтому мы исходим из совокупности первого и второго фактора", - ответил Пудов.
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Андрей ПудовРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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