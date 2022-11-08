https://ria.ru/20221108/posobie-1829887487.html

В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет

В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет - РИА Новости, 08.11.2022

В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет

Решение о том, что универсальное пособие может быть назначено на детей до 17 лет объясняется действующими правилами и финансовыми возможностями, заявил... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:20

2022-11-08T11:20

2022-11-08T11:20

андрей пудов

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Решение о том, что универсальное пособие может быть назначено на детей до 17 лет объясняется действующими правилами и финансовыми возможностями, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.В ходе обсуждения в Госдуме законопроекта об универсальном пособии ему был задан вопрос о том, почему пособие не охватывает детей в возрасте 17 лет, хотя они продолжают учиться и не являются совершеннолетними."Действующие правила - это указ президента РФ - как раз предусматривает выплату пособия, которое завершается в возрасте до 17 лет, то есть у нас действующая конструкция построена именно до достижения ребёнком возраста 17 лет. Это первая мысль, вторая - это... финансовые ресурсы, мы только что, минутой раньше, обсуждали о том, какие возможности субъектов и в том числе федерального бюджета на реализацию этого проекта. Поэтому мы исходим из совокупности первого и второго фактора", - ответил Пудов.

https://ria.ru/20221028/posobiya-1827540062.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей пудов, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)