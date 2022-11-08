01:46 08.11.2022 (обновлено: 05:11 08.11.2022)
Власти Греции отменили продажу порта, через который Киев получает оружие
Премьер Греции Мицотакис заявил об отмене тендера по продаже порта Александруполис
Грузовой порт в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Тендер по продаже порта Александруполис в Греции, через который идет поставка оружия на Украину, отменяется, сообщил премьер страны Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ANT1 (Antenna).
Журналист попросил прокомментировать сообщения СМИ, что продажа порта отменяется.
"Эта информация верна. Правительство решило, что в настоящее время Александруполис имеет такое большое стратегическое, геополитическое и энергетическое значение для нашей страны, что он должен оставаться в собственности греческого государства и конкретно (Фонда по использованию госимущества) HRADF, у которого также есть возможность развивать порт и использовать полностью его возможности", - сообщил Мицотакис.
По его словам, правительство не видит причин продавать порт Александруполис иностранному инвестору.
Тендер на продажу 67% акций порта Александруполис был объявлен в начале марта 2022 года. В сентябре сообщалось, что поступили два предложения. США по новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября 2021 года, получили в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним. Американцы отмечают стратегически важное расположение порта. Сейчас через него идет отправка большого количества военной техники.
Как ранее заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, военная база США в Александруполисе может быть предназначена для переброски войск в Восточную Европу и на Украину. По словам греческого министра, база в Александруполисе предназначена для обслуживания интересов США в регионе и лучшего контроля. Премьер Греции Мицотакис в 2021 году в интервью газете Washington Post заявил, что очень доволен новым оборонным соглашением с США, по которому Америка получит новые базы на территории Греции, и отметил важность порта Александруполис для переброски американских войск в Восточную Европу.
14 сентября 2019, 09:22США подтвердили интерес к покупке порта Александруполис на севере Греции