https://ria.ru/20221108/port-1829832838.html

Власти Греции отменили продажу порта, через который Киев получает оружие

Власти Греции отменили продажу порта, через который Киев получает оружие - РИА Новости, 08.11.2022

Власти Греции отменили продажу порта, через который Киев получает оружие

Тендер по продаже порта Александруполис в Греции, через который идет поставка оружия на Украину, отменяется, сообщил премьер страны Кириакос Мицотакис в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T01:46

2022-11-08T01:46

2022-11-08T05:11

в мире

кириакос мицотакис

греция

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АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Тендер по продаже порта Александруполис в Греции, через который идет поставка оружия на Украину, отменяется, сообщил премьер страны Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ANT1 (Antenna).Журналист попросил прокомментировать сообщения СМИ, что продажа порта отменяется."Эта информация верна. Правительство решило, что в настоящее время Александруполис имеет такое большое стратегическое, геополитическое и энергетическое значение для нашей страны, что он должен оставаться в собственности греческого государства и конкретно (Фонда по использованию госимущества) HRADF, у которого также есть возможность развивать порт и использовать полностью его возможности", - сообщил Мицотакис.По его словам, правительство не видит причин продавать порт Александруполис иностранному инвестору.Тендер на продажу 67% акций порта Александруполис был объявлен в начале марта 2022 года. В сентябре сообщалось, что поступили два предложения. США по новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября 2021 года, получили в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним. Американцы отмечают стратегически важное расположение порта. Сейчас через него идет отправка большого количества военной техники.Как ранее заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, военная база США в Александруполисе может быть предназначена для переброски войск в Восточную Европу и на Украину. По словам греческого министра, база в Александруполисе предназначена для обслуживания интересов США в регионе и лучшего контроля. Премьер Греции Мицотакис в 2021 году в интервью газете Washington Post заявил, что очень доволен новым оборонным соглашением с США, по которому Америка получит новые базы на территории Греции, и отметил важность порта Александруполис для переброски американских войск в Восточную Европу.

https://ria.ru/20220712/gretsiya-1802082758.html

https://ria.ru/20190914/1558683858.html

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в мире, кириакос мицотакис, греция, сша, украина