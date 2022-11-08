https://ria.ru/20221108/pomosch-1829949285.html
Малоимущие семьи воронежских мобилизованных получат денежную помощь
Малоимущие семьи воронежских мобилизованных получат денежную помощь - РИА Новости, 08.11.2022
Малоимущие семьи воронежских мобилизованных получат денежную помощь
Каждый член малоимущих семей мобилизованных жителей Воронежской области получит разовую помощь в размере прожиточного минимума, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:08
2022-11-08T14:08
2022-11-08T14:26
общество
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
россия
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Каждый член малоимущих семей мобилизованных жителей Воронежской области получит разовую помощь в размере прожиточного минимума, сообщил губернатор Александр Гусев."Принял решение о еще одной мере поддержки семей воронежских мобилизованных. Она коснется тех, кто считается малоимущими: разово выплатим величину прожиточного минимума на каждого члена семьи. Соответствующее постановление уже проходит нашу внутреннюю экспертизу", - написал Гусев в Telegram-канале.Согласно подписанному Гусевым 6 июня 2022 года постановлению, до конца года величина прожиточного минимума в Воронежской области составляет на душу населения 11 832 рубля, для трудоспособного населения 12 896 рублей, для пенсионеров - 10 776 рублей, для детей - 11 476 рублей.Власти многих субъектов РФ объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной - по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221108/nalog-1829855406.html
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общество, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Александр Гусев (государственный служащий), Воронежская область, Россия, Частичная мобилизация в России
14:08 08.11.2022 (обновлено: 14:26 08.11.2022)
Малоимущие семьи воронежских мобилизованных получат денежную помощь
Малоимущие семьи воронежских мобилизованных получат помощь в размере прожиточного минимума