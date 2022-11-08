https://ria.ru/20221108/pomosch-1829837932.html

СМИ: ЕС увяжет выделение Киеву 18 миллиардов евро с рядом условий

СМИ: ЕС увяжет выделение Киеву 18 миллиардов евро с рядом условий - РИА Новости, 08.11.2022

СМИ: ЕС увяжет выделение Киеву 18 миллиардов евро с рядом условий

Брюссель поставит несколько условий при выделении Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T04:17

2022-11-08T04:17

2022-11-08T08:50

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Брюссель поставит несколько условий при выделении Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Евросоюз, как утверждается, намерен сделать поддержку Киева более "предсказуемой" после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи. "Новый инструмент для Украины будет предоставлять в значительной степени льготные кредиты для покрытия насущных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции", — рассказали собеседники агентства.В то же время выделение кредитов будет связано с выполнением нескольких условий, в том числе реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Аналогичные изменения Киеву необходимо делать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.Ранее Блумберг сообщал, что Еврокомиссия на этой неделе представит механизм для выделения Украине около 18 миллиардов евро с января следующего года.Брюссель ранее предложил новый пакет помощи Украине на 2023 год. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева, что предполагает изменение правил, требующих единогласной поддержки 27 государств-членов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/vengriya-1829805805.html

https://ria.ru/20221106/pomosch-1829498023.html

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в мире, украина, киев, сша, евросоюз, еврокомиссия