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СМИ: ЕС увяжет выделение Киеву 18 миллиардов евро с рядом условий
СМИ: ЕС увяжет выделение Киеву 18 миллиардов евро с рядом условий - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: ЕС увяжет выделение Киеву 18 миллиардов евро с рядом условий
Брюссель поставит несколько условий при выделении Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T04:17
2022-11-08T04:17
2022-11-08T08:50
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Брюссель поставит несколько условий при выделении Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Евросоюз, как утверждается, намерен сделать поддержку Киева более "предсказуемой" после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи. "Новый инструмент для Украины будет предоставлять в значительной степени льготные кредиты для покрытия насущных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции", — рассказали собеседники агентства.В то же время выделение кредитов будет связано с выполнением нескольких условий, в том числе реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Аналогичные изменения Киеву необходимо делать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.Ранее Блумберг сообщал, что Еврокомиссия на этой неделе представит механизм для выделения Украине около 18 миллиардов евро с января следующего года.Брюссель ранее предложил новый пакет помощи Украине на 2023 год. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева, что предполагает изменение правил, требующих единогласной поддержки 27 государств-членов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/vengriya-1829805805.html
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в мире, украина, киев, сша, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, США, Евросоюз, Еврокомиссия
04:17 08.11.2022 (обновлено: 08:50 08.11.2022)
СМИ: ЕС увяжет выделение Киеву 18 миллиардов евро с рядом условий
Bloomberg: механизм ЕС по выделению Украине 18 миллиардов долларов наделят условиями
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Брюссель поставит несколько условий при выделении Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро, передает
агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющимися нуждами по финансированию. <...> План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции", — говорится в сообщении.
Евросоюз
, как утверждается, намерен сделать поддержку Киева более "предсказуемой" после критики со стороны США
и Украины из-за задержек в предоставлении помощи.
"Новый инструмент для Украины будет предоставлять в значительной степени льготные кредиты для покрытия насущных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции", — рассказали собеседники агентства.
В то же время выделение кредитов будет связано с выполнением нескольких условий, в том числе реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Аналогичные изменения Киеву необходимо делать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.
Ранее Блумберг сообщал, что Еврокомиссия на этой неделе представит механизм для выделения Украине около 18 миллиардов евро с января следующего года.
Брюссель ранее предложил новый пакет помощи Украине на 2023 год. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева, что предполагает изменение правил, требующих единогласной поддержки 27 государств-членов.