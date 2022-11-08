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Украинцы потребовали от Новой Зеландии больше денег и благ

Украинцы потребовали от Новой Зеландии больше денег и благ - РИА Новости, 08.11.2022

Украинцы потребовали от Новой Зеландии больше денег и благ

Активисты проукраинской организации в Новой Зеландии потребовали от властей страны расширить финансовую и медицинскую поддержку беженцев с Украины, сообщает... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T04:00

2022-11-08T04:00

2022-11-08T10:55

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Активисты проукраинской организации в Новой Зеландии потребовали от властей страны расширить финансовую и медицинскую поддержку беженцев с Украины, сообщает радио RNZ.Как утверждает организация Mahi for Ukraine ("Действие для Украины"), помощи от властей в Новой Зеландии не хватает до такой степени, что некоторые беженцы вернулись на родину. Активисты призвали власти расширить финансовую и медицинскую поддержку украинцев, а также помочь в организации для них курсов английского языка.Соучредитель Mahi for Ukraine, уроженка Украины Кейт Турская, рассказала RNZ, что ей известно по крайней мере о трех случаях, когда беженцы вернулись на родину после попытки обосноваться в Новой Зеландии. "Это крайне разочаровывает", — заявила она.По словам Турской, введенные в марте специальные двухлетние визы для украинцев больше похожи на рабочие, чем на гуманитарные, при этом процесс не сопровождается "всесторонней поддержкой", которая, к примеру, есть в Австралии. "Мы просто чувствуем, что этого недостаточно", — заявила активистка.Также она перечислила то, что, по ее мнению, должны предпринять новозеландские власти. "Особенно для тех, кто, вероятно, не сможет найти работу, (необходимо. — Прим. ред.) рассмотреть что-то, какую-либо поддержку через существующие механизмы, такие как доступ к картам социальных услуг, льготы для соискателей... Даже говоря о таких простых вещах, как общественный транспорт. Есть целый ряд механизмов, которые уже существуют", — заявила украинка.По ее словам, расходы на здравоохранение, к примеру, приемы у врачей общей практики, также оказались проблемой для прибывающих беженцев. Кроме того, Турская выразила надежду, что правительство обеспечит всем беженцам доступ к курсам английского языка.Ранее активисты украинских общественных организаций в Швеции потребовали от властей страны увеличить размер пособия для беженцев. По их мнению, пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) украинцам совершенно недостаточно, особенно в условиях дорожающей жизни. Отмечается, что беженцы, которых в Швеции бесплатно кормят, получают лишь 19 крон (107 рублей) в сутки.

https://ria.ru/20221107/zhile-1829767625.html

https://ria.ru/20221031/sanktsii-1827996017.html

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