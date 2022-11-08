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В Белом доме заявили, что конгресс США продолжит поддерживать Украину - РИА Новости, 08.11.2022
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В Белом доме заявили, что конгресс США продолжит поддерживать Украину
В Белом доме заявили, что конгресс США продолжит поддерживать Украину - РИА Новости, 08.11.2022
В Белом доме заявили, что конгресс США продолжит поддерживать Украину
В конгрессе США поддерживают продолжение помощи Украине и это сохранится после промежуточных выборов 8 ноября, считает советник президента по национальной... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T03:31
2022-11-08T03:47
в мире
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. В конгрессе США поддерживают продолжение помощи Украине и это сохранится после промежуточных выборов 8 ноября, считает советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Салливан добавил, что, по оценкам Белого дома, со стороны как республиканцев, так и демократов звучат "сильнейшие" голоса в поддержку помощи Киеву.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на Украину на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, джейк салливан, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, конгресс сша, выборы в конгресс сша
В мире, Джейк Салливан, Владимир Путин, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО, Конгресс США, Выборы в Конгресс США
03:31 08.11.2022 (обновлено: 03:47 08.11.2022)
 
В Белом доме заявили, что конгресс США продолжит поддерживать Украину

Советник Байдена: поддержка выделения помощи Украине сохранится в конгрессе после выборов

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. В конгрессе США поддерживают продолжение помощи Украине и это сохранится после промежуточных выборов 8 ноября, считает советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"На (Капитолийском) холме сохраняется сильная поддержка выделения необходимых ресурсов для Украины. Может быть рост числа голосов, которые задаются вопросами, но их по-прежнему будет отчетливое меньшинство", - заявил он в ходе дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям.
Салливан добавил, что, по оценкам Белого дома, со стороны как республиканцев, так и демократов звучат "сильнейшие" голоса в поддержку помощи Киеву.
В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.
После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на Украину на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреДжейк СалливанВладимир ПутинСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТОКонгресс СШАВыборы в Конгресс США
 
 
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