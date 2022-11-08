https://ria.ru/20221108/polsha-1830037847.html

В Польше заявили, что Германия "дает Кремлю повод для радости"

В Польше заявили, что Германия "дает Кремлю повод для радости" - РИА Новости, 08.11.2022

В Польше заявили, что Германия "дает Кремлю повод для радости"

Обвинения Берлина в адрес Варшавы из-за нарушения европейского миграционного законодательства "дают Кремлю повод для радости", пишет польский портал Fronda. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:00

2022-11-08T18:00

2022-11-08T18:31

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Обвинения Берлина в адрес Варшавы из-за нарушения европейского миграционного законодательства "дают Кремлю повод для радости", пишет польский портал Fronda."Депутат бундестага Катрин Геринг-Эккардт обвиняет Польшу в нарушении европейского права и действиях, противоречащих европейским ценностям", — отмечает издание.Выдвинутые немецким политиком претензии связаны с возведением стены на польско-белорусской границе."Людей отправляют обратно без проверки каждого конкретного случая и без доступной медицинской помощи", — заявила Геринг-Эккардт в интервью изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland. Она добавила, что "закон должен быть один для всех" и мигранты имеют законное право на справедливость пропуска через границу.Авторы статьи считают, что немецкий депутат несправедливо критикует польские власти за предотвращение нелегальных попыток нарушения границы, и предлагают беженцам обращаться в диппредставительства, а не пытаться штурмовать заграждения.В конце прошло года у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше двух тысяч человек. Они попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны — "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств.В этом году власти Польши ожидают повторной волны в связи с российской спецоперацией на Украине и энергокризисом.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/polsha-1829784635.html

https://ria.ru/20221107/zhile-1829767625.html

https://ria.ru/20221107/polsha-1829768129.html

польша

германия

берлин (город)

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в мире, польша, германия, берлин (город)