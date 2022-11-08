18:00 08.11.2022 (обновлено: 18:31 08.11.2022)
В Польше заявили, что Германия "дает Кремлю повод для радости"
Fronda назвала требования Берлина к Варшаве по мигрантам "поводом для радости Кремля"
© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Обвинения Берлина в адрес Варшавы из-за нарушения европейского миграционного законодательства "дают Кремлю повод для радости", пишет польский портал Fronda.
"Депутат бундестага Катрин Геринг-Эккардт обвиняет Польшу в нарушении европейского права и действиях, противоречащих европейским ценностям", — отмечает издание.
Выдвинутые немецким политиком претензии связаны с возведением стены на польско-белорусской границе.
"Людей отправляют обратно без проверки каждого конкретного случая и без доступной медицинской помощи", — заявила Геринг-Эккардт в интервью изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Она добавила, что "закон должен быть один для всех" и мигранты имеют законное право на справедливость пропуска через границу.
Авторы статьи считают, что немецкий депутат несправедливо критикует польские власти за предотвращение нелегальных попыток нарушения границы, и предлагают беженцам обращаться в диппредставительства, а не пытаться штурмовать заграждения.
В конце прошло года у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше двух тысяч человек. Они попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны — "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств.
В этом году власти Польши ожидают повторной волны в связи с российской спецоперацией на Украине и энергокризисом.