https://ria.ru/20221108/poligraf-1829998352.html

Кировский депутат предложил проверять чиновников на полиграфе

Кировский депутат предложил проверять чиновников на полиграфе - РИА Новости, 08.11.2022

Кировский депутат предложил проверять чиновников на полиграфе

Глав администраций и руководителей департаментов нужно проверять на детекторе лжи раз в год, чтобы выяснить предрасположенность к коррупционным схемам, заявил... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:03

2022-11-08T16:03

2022-11-08T16:03

политика

киров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

лдпр

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Глав администраций и руководителей департаментов нужно проверять на детекторе лжи раз в год, чтобы выяснить предрасположенность к коррупционным схемам, заявил РИА Новости депутат Кировской городской думы Денис Ерохин.Депутат предложил уравнять требования к чиновникам при трудоустройстве на муниципальную и государственную службу с требованиями к устраивающемуся в правоохранительные органы."У нас при приятии людей в МВД, в ФСБ обязательное условие – прохождение полиграфа. Почему чиновники, которые отвечают за бюджет, не могут проходить полиграф?.. Мы говорим о том, чтобы это делали хотя бы глава администрации, замглавы администрации, начальники департаментов и управлений – те люди, которые теоретически могут участвовать в лоббировании чьих-то интересов или других коррупционных схемах. Полиграф это покажет", - сказал агентству Ерохин.По его мнению, в случае, если чиновник откажется проходить проверку на детекторе лжи, его нужно уволить. В качестве аналогии Ерохин привел пример с водителями, которых в случае отказа от медосвидетельстования лишают прав.Депутат, который представляет в гордуме Кирова фракцию ЛДПР, сообщил, что впервые обратился с таким предложением к члену конкурсной комиссии, которая в конце октября рассматривала кандидатуры на пост главы администрации города. Однако предложение Ерохина отвергли.Ерохин, который заседает в городской думе второй созыв подряд, заявил, что пережил уже не одного главу администрации Кирова и считает свое предложение своевременным и очень актуальным. "У нас ни один глава администрации не вырабатывает полный срок - все уходят с уголовными делами или коррупционными скандалами. Будь это Дмитрий Осипов (уличенный в кумовстве чиновник был отправлен в отставку в августе – ред.), или Илья Щульгин (в июле осужден на 3 года условно по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при поставке некачественных спецсредств фото- и видеофиксации ПДД, в результате которых причинен ущерб на 21 миллион рублей – ред.)… Хотя бы при назначении главы администрации города введите норму про полиграф. И если уж не всех сотрудников, то хотя бы ключевых надо проверять", - сказал Ерохин.Он добавил, что проверки для чиновников на детекторе лжи надо делать повсеместно. "И в идеале принять на уровне Госдумы: хочешь работать на муниципальной, государственной службе – проходи полиграф", - подчеркнул депутат Кировской городской думы.Ерохин также заявил, что готов сам пройти проверку на детекторе лжи, хотя и не стремится на госслужбу. "Но за все, что связано с моей депутатской деятельностью, я готов ответить – искренне и честно. Мне скрывать нечего", - сказал он.

https://ria.ru/20210809/detektor-1745003912.html

https://ria.ru/20200311/1568419295.html

киров

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, киров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), лдпр, госдума рф