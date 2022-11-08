https://ria.ru/20221108/poligraf-1829998352.html
Кировский депутат предложил проверять чиновников на полиграфе
Кировский депутат предложил проверять чиновников на полиграфе - РИА Новости, 08.11.2022
Кировский депутат предложил проверять чиновников на полиграфе
Глав администраций и руководителей департаментов нужно проверять на детекторе лжи раз в год, чтобы выяснить предрасположенность к коррупционным схемам, заявил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:03
2022-11-08T16:03
2022-11-08T16:03
политика
киров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
лдпр
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93091/42/930914225_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_58b7430d924d3004f8f797e0ae8a781d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Глав администраций и руководителей департаментов нужно проверять на детекторе лжи раз в год, чтобы выяснить предрасположенность к коррупционным схемам, заявил РИА Новости депутат Кировской городской думы Денис Ерохин.Депутат предложил уравнять требования к чиновникам при трудоустройстве на муниципальную и государственную службу с требованиями к устраивающемуся в правоохранительные органы."У нас при приятии людей в МВД, в ФСБ обязательное условие – прохождение полиграфа. Почему чиновники, которые отвечают за бюджет, не могут проходить полиграф?.. Мы говорим о том, чтобы это делали хотя бы глава администрации, замглавы администрации, начальники департаментов и управлений – те люди, которые теоретически могут участвовать в лоббировании чьих-то интересов или других коррупционных схемах. Полиграф это покажет", - сказал агентству Ерохин.По его мнению, в случае, если чиновник откажется проходить проверку на детекторе лжи, его нужно уволить. В качестве аналогии Ерохин привел пример с водителями, которых в случае отказа от медосвидетельстования лишают прав.Депутат, который представляет в гордуме Кирова фракцию ЛДПР, сообщил, что впервые обратился с таким предложением к члену конкурсной комиссии, которая в конце октября рассматривала кандидатуры на пост главы администрации города. Однако предложение Ерохина отвергли.Ерохин, который заседает в городской думе второй созыв подряд, заявил, что пережил уже не одного главу администрации Кирова и считает свое предложение своевременным и очень актуальным. "У нас ни один глава администрации не вырабатывает полный срок - все уходят с уголовными делами или коррупционными скандалами. Будь это Дмитрий Осипов (уличенный в кумовстве чиновник был отправлен в отставку в августе – ред.), или Илья Щульгин (в июле осужден на 3 года условно по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при поставке некачественных спецсредств фото- и видеофиксации ПДД, в результате которых причинен ущерб на 21 миллион рублей – ред.)… Хотя бы при назначении главы администрации города введите норму про полиграф. И если уж не всех сотрудников, то хотя бы ключевых надо проверять", - сказал Ерохин.Он добавил, что проверки для чиновников на детекторе лжи надо делать повсеместно. "И в идеале принять на уровне Госдумы: хочешь работать на муниципальной, государственной службе – проходи полиграф", - подчеркнул депутат Кировской городской думы.Ерохин также заявил, что готов сам пройти проверку на детекторе лжи, хотя и не стремится на госслужбу. "Но за все, что связано с моей депутатской деятельностью, я готов ответить – искренне и честно. Мне скрывать нечего", - сказал он.
https://ria.ru/20210809/detektor-1745003912.html
https://ria.ru/20200311/1568419295.html
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93091/42/930914225_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_efea59ea3b73ef1980135f774a0cb1e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, киров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), лдпр, госдума рф
Политика, Киров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЛДПР, Госдума РФ
Кировский депутат предложил проверять чиновников на полиграфе
Кировский депутат Ерохин призвал проверять чиновников на полиграфе во избежание коррупции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Глав администраций и руководителей департаментов нужно проверять на детекторе лжи раз в год, чтобы выяснить предрасположенность к коррупционным схемам, заявил РИА Новости депутат Кировской городской думы Денис Ерохин.
Депутат предложил уравнять требования к чиновникам при трудоустройстве на муниципальную и государственную службу с требованиями к устраивающемуся в правоохранительные органы.
"У нас при приятии людей в МВД, в ФСБ
обязательное условие – прохождение полиграфа. Почему чиновники, которые отвечают за бюджет, не могут проходить полиграф?.. Мы говорим о том, чтобы это делали хотя бы глава администрации, замглавы администрации, начальники департаментов и управлений – те люди, которые теоретически могут участвовать в лоббировании чьих-то интересов или других коррупционных схемах. Полиграф это покажет", - сказал агентству Ерохин.
По его мнению, в случае, если чиновник откажется проходить проверку на детекторе лжи, его нужно уволить. В качестве аналогии Ерохин привел пример с водителями, которых в случае отказа от медосвидетельстования лишают прав.
Депутат, который представляет в гордуме Кирова
фракцию ЛДПР
, сообщил, что впервые обратился с таким предложением к члену конкурсной комиссии, которая в конце октября рассматривала кандидатуры на пост главы администрации города. Однако предложение Ерохина отвергли.
Ерохин, который заседает в городской думе второй созыв подряд, заявил, что пережил уже не одного главу администрации Кирова и считает свое предложение своевременным и очень актуальным. "У нас ни один глава администрации не вырабатывает полный срок - все уходят с уголовными делами или коррупционными скандалами. Будь это Дмитрий Осипов (уличенный в кумовстве чиновник был отправлен в отставку в августе – ред.), или Илья Щульгин (в июле осужден на 3 года условно по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при поставке некачественных спецсредств фото- и видеофиксации ПДД, в результате которых причинен ущерб на 21 миллион рублей – ред.)… Хотя бы при назначении главы администрации города введите норму про полиграф. И если уж не всех сотрудников, то хотя бы ключевых надо проверять", - сказал Ерохин.
Он добавил, что проверки для чиновников на детекторе лжи надо делать повсеместно. "И в идеале принять на уровне Госдумы
: хочешь работать на муниципальной, государственной службе – проходи полиграф", - подчеркнул депутат Кировской городской думы.
Ерохин также заявил, что готов сам пройти проверку на детекторе лжи, хотя и не стремится на госслужбу. "Но за все, что связано с моей депутатской деятельностью, я готов ответить – искренне и честно. Мне скрывать нечего", - сказал он.