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США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Госдеп - РИА Новости, 08.11.2022
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США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Госдеп
США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Госдеп - РИА Новости, 08.11.2022
США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Госдеп
Вашингтон продолжит оказывать всестороннюю помощь Киеву независимо от исхода выборов в США, заявила на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T21:02
2022-11-08T21:02
в мире
джо байден
украина
государственный департамент сша
выборы в конгресс сша
сша
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Вашингтон продолжит оказывать всестороннюю помощь Киеву независимо от исхода выборов в США, заявила на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."Я считаю, что наша поддержка продолжится", - отметила Донфрид, признав наличие различных мнений в конгрессе относительно выделения масштабной помощи Киеву. "Да, есть определенные голоса, которые выражают другое мнение, но конгресс представляет множество мнений, и, думаю, что большинство как республиканцев, так и демократов занимают ясную позицию в отношении поддержки Украины", - указала представитель госдепартамента.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.После того как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221106/faktor-1829503198.html
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в мире, джо байден, украина, государственный департамент сша, выборы в конгресс сша, сша
В мире, Джо Байден, Украина, Государственный департамент США, Выборы в Конгресс США, США
21:02 08.11.2022
 
США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Госдеп

В Госдепе заверили, что продолжат поддерживать Украину независимо от итогов выборов

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Вашингтон продолжит оказывать всестороннюю помощь Киеву независимо от исхода выборов в США, заявила на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Говоря с позиции американки, живущей в достаточно поляризованной стране, я потрясена размахом оказываемой со стороны обеих партий поддержкой Украине", - сказала представитель госдепартамента. По ее словам, действующая администрация "уверена, что поддержка Украине продолжится и будет непоколебима".
"Я считаю, что наша поддержка продолжится", - отметила Донфрид, признав наличие различных мнений в конгрессе относительно выделения масштабной помощи Киеву. "Да, есть определенные голоса, которые выражают другое мнение, но конгресс представляет множество мнений, и, думаю, что большинство как республиканцев, так и демократов занимают ясную позицию в отношении поддержки Украины", - указала представитель госдепартамента.
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 17:39
Аналитики назвали решающий фактор при голосовании на выборах в конгресс США
Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.
После того как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 20:08
США выделят Украине средства на подготовку к зимнему периоду
 
В миреДжо БайденУкраинаГосударственный департамент СШАВыборы в Конгресс СШАСША
 
 
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