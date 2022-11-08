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Голикова заявила о завершении формирования системы поддержки семей с детьми - РИА Новости, 08.11.2022
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Голикова заявила о завершении формирования системы поддержки семей с детьми
Голикова заявила о завершении формирования системы поддержки семей с детьми - РИА Новости, 08.11.2022
Голикова заявила о завершении формирования системы поддержки семей с детьми
В России фактически завершено формирование системы поддержки семей с детьми, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:03
2022-11-08T19:16
россия
общество
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В России фактически завершено формирование системы поддержки семей с детьми, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."То решение (единое пособие – ред.), которое озвучено, по которому вы (президент РФ Владимир Путин – ред.) в послании (Федеральному Собранию – ред.) 2020 года давали поручение о создании целостной системы, фактически приводит нас к завершению формирования целостной системы поддержки семей с детьми до 17 лет. И сегодня, создавая вот это пособие, мы завершаем практически работу над этой системой и дальше будем только корректировать ее, если в ходе реализации потребуются какие-то дополнительные изменения", - сказала Голикова на совещании о поддержке доходов семей с детьми с участием президента России.
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россия, общество, татьяна голикова, владимир путин
Россия, Общество, Татьяна Голикова, Владимир Путин
19:03 08.11.2022 (обновлено: 19:16 08.11.2022)
 
Голикова заявила о завершении формирования системы поддержки семей с детьми

Голикова: в России фактически завершено формирование системы поддержки семей с детьми

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В России фактически завершено формирование системы поддержки семей с детьми, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"То решение (единое пособие – ред.), которое озвучено, по которому вы (президент РФ Владимир Путин – ред.) в послании (Федеральному Собранию – ред.) 2020 года давали поручение о создании целостной системы, фактически приводит нас к завершению формирования целостной системы поддержки семей с детьми до 17 лет. И сегодня, создавая вот это пособие, мы завершаем практически работу над этой системой и дальше будем только корректировать ее, если в ходе реализации потребуются какие-то дополнительные изменения", - сказала Голикова на совещании о поддержке доходов семей с детьми с участием президента России.
Горожане на прогулке в сквере - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 18:55
Путин потребовал свести к минимуму угрозу бедности в семьях с детьми
 
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