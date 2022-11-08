https://ria.ru/20221108/pobeda-1829997765.html
"Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург
"Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург - РИА Новости, 08.11.2022
"Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург
Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:39
2022-11-08T16:39
2022-11-08T16:39
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оренбург
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авиабилеты
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург, сообщили в пресс-службе перевозчика."Лоукостер открыл продажу билетов на рейс Москва-Оренбург на официальном сайте pobeda.aero. Полеты по этому маршруту начнутся 24 декабря", — рассказали в пресс-службе.Стоимость билетов начинается от 9299 рублей с человека в одну сторону.Уточняется, что для перевозчика это новое направление. Рейсы будут выполнятся ежедневно из столичного аэропорта Внуково.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, оренбург, внуково (аэропорт), победа (авиакомпания), новости - туризм, туризм, авиабилеты
Туризм, Москва, Оренбург, Внуково (аэропорт), Победа (авиакомпания), Новости - Туризм, Туризм, Авиабилеты
"Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург
Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург с 24 декабря
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Лоукостер открыл продажу билетов на рейс Москва-Оренбург на официальном сайте pobeda.aero. Полеты по этому маршруту начнутся 24 декабря", — рассказали в пресс-службе.
Стоимость билетов начинается от 9299 рублей с человека в одну сторону.
Уточняется, что для перевозчика это новое направление. Рейсы будут выполнятся ежедневно из столичного аэропорта Внуково.