https://ria.ru/20221108/pobeda-1829997765.html

"Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург

"Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург - РИА Новости, 08.11.2022

"Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург

Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:39

2022-11-08T16:39

2022-11-08T16:39

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург, сообщили в пресс-службе перевозчика."Лоукостер открыл продажу билетов на рейс Москва-Оренбург на официальном сайте pobeda.aero. Полеты по этому маршруту начнутся 24 декабря", — рассказали в пресс-службе.Стоимость билетов начинается от 9299 рублей с человека в одну сторону.Уточняется, что для перевозчика это новое направление. Рейсы будут выполнятся ежедневно из столичного аэропорта Внуково.

https://ria.ru/20221107/stambul-1829727089.html

москва

оренбург

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

москва, оренбург, внуково (аэропорт), победа (авиакомпания), новости - туризм, туризм, авиабилеты