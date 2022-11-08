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"Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург - РИА Новости, 08.11.2022
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Туризм
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"Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург
"Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург - РИА Новости, 08.11.2022
"Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург
Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:39
2022-11-08T16:39
туризм
москва
оренбург
внуково (аэропорт)
победа (авиакомпания)
новости - туризм
туризм
авиабилеты
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург, сообщили в пресс-службе перевозчика."Лоукостер открыл продажу билетов на рейс Москва-Оренбург на официальном сайте pobeda.aero. Полеты по этому маршруту начнутся 24 декабря", — рассказали в пресс-службе.Стоимость билетов начинается от 9299 рублей с человека в одну сторону.Уточняется, что для перевозчика это новое направление. Рейсы будут выполнятся ежедневно из столичного аэропорта Внуково.
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москва, оренбург, внуково (аэропорт), победа (авиакомпания), новости - туризм, туризм, авиабилеты
Туризм, Москва, Оренбург, Внуково (аэропорт), Победа (авиакомпания), Новости - Туризм, Туризм, Авиабилеты
16:39 08.11.2022
 
"Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург

Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург с 24 декабря

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Оренбург, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Лоукостер открыл продажу билетов на рейс Москва-Оренбург на официальном сайте pobeda.aero. Полеты по этому маршруту начнутся 24 декабря", — рассказали в пресс-службе.
Стоимость билетов начинается от 9299 рублей с человека в одну сторону.
Уточняется, что для перевозчика это новое направление. Рейсы будут выполнятся ежедневно из столичного аэропорта Внуково.
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