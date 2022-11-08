Александр Петров снимется в эротической драме

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Стартовали съемки эротической драмы Дмитрия Суворова "Непослушная". Одну из главных ролей исполняет Александр Петров, сообщает пресс-служба проекта.Он играет Матвея, босса в строительной компании. Его фирма хочет возвести небоскреб на месте старинного лесопарка. Бизнесмен приезжает в университет, чтобы рассказать об этом студентам. Идея понравилась не всем — будущий эколог Эля (Ася Резник) выступила против.И привлекла внимание предпринимателя. Матвей предлагает ей пари. Неделю они ходят на свидания. Если через семь дней самоуверенная красотка все-таки уйдет от него, то он откажется от планов по строительству высотки среди деревьев. По мнению Суворова, таких историй, как в его предстоящем фильме "в российском кино еще не снимали". Кроме Петрова и Резник, в фильме задействованы Ян Цапник, Анна Чурина, Никита Тарасов, Владислав Ветров и Семен Арзуманов.Планируется, что фильм выйдет в прокат, а после появится в онлайн-кинотеатре Okko. Точная дата премьеры в пресс-релизе не называется.
Он играет Матвея, босса в строительной компании. Его фирма хочет возвести небоскреб на месте старинного лесопарка. Бизнесмен приезжает в университет, чтобы рассказать об этом студентам. Идея понравилась не всем — будущий эколог Эля (Ася Резник) выступила против.
И привлекла внимание предпринимателя.
Матвей предлагает ей пари. Неделю они ходят на свидания. Если через семь дней самоуверенная красотка все-таки уйдет от него, то он откажется от планов по строительству высотки среди деревьев.
По мнению Суворова, таких историй, как в его предстоящем фильме "в российском кино еще не снимали".
"Это своего рода необычное и очень откровенное прочтение "Золушки", — делится размышлениями постановщик.
Кроме Петрова и Резник, в фильме задействованы Ян Цапник, Анна Чурина, Никита Тарасов, Владислав Ветров и Семен Арзуманов.
Планируется, что фильм выйдет в прокат, а после появится в онлайн-кинотеатре Okko. Точная дата премьеры в пресс-релизе не называется.
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