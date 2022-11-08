https://ria.ru/20221108/petrov-1829940958.html

Александр Петров снимется в эротической драме

Александр Петров снимется в эротической драме - РИА Новости, 08.11.2022

Александр Петров снимется в эротической драме

Стартовали съемки эротической драмы Дмитрия Суворова "Непослушная". Одну из главных ролей исполняет Александр Петров, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:02

2022-11-08T14:02

2022-11-08T14:02

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Стартовали съемки эротической драмы Дмитрия Суворова "Непослушная". Одну из главных ролей исполняет Александр Петров, сообщает пресс-служба проекта.Он играет Матвея, босса в строительной компании. Его фирма хочет возвести небоскреб на месте старинного лесопарка. Бизнесмен приезжает в университет, чтобы рассказать об этом студентам. Идея понравилась не всем — будущий эколог Эля (Ася Резник) выступила против.И привлекла внимание предпринимателя. Матвей предлагает ей пари. Неделю они ходят на свидания. Если через семь дней самоуверенная красотка все-таки уйдет от него, то он откажется от планов по строительству высотки среди деревьев. По мнению Суворова, таких историй, как в его предстоящем фильме "в российском кино еще не снимали". Кроме Петрова и Резник, в фильме задействованы Ян Цапник, Анна Чурина, Никита Тарасов, Владислав Ветров и Семен Арзуманов.Планируется, что фильм выйдет в прокат, а после появится в онлайн-кинотеатре Okko. Точная дата премьеры в пресс-релизе не называется.

https://ria.ru/20221108/evans-1829894646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, александр петров (актер), знаменитости, звезды