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Александр Петров снимется в эротической драме - РИА Новости, 08.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221108/petrov-1829940958.html
Александр Петров снимется в эротической драме
Александр Петров снимется в эротической драме - РИА Новости, 08.11.2022
Александр Петров снимется в эротической драме
Стартовали съемки эротической драмы Дмитрия Суворова "Непослушная". Одну из главных ролей исполняет Александр Петров, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:02
2022-11-08T14:02
культура
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Стартовали съемки эротической драмы Дмитрия Суворова "Непослушная". Одну из главных ролей исполняет Александр Петров, сообщает пресс-служба проекта.Он играет Матвея, босса в строительной компании. Его фирма хочет возвести небоскреб на месте старинного лесопарка. Бизнесмен приезжает в университет, чтобы рассказать об этом студентам. Идея понравилась не всем — будущий эколог Эля (Ася Резник) выступила против.И привлекла внимание предпринимателя. Матвей предлагает ей пари. Неделю они ходят на свидания. Если через семь дней самоуверенная красотка все-таки уйдет от него, то он откажется от планов по строительству высотки среди деревьев. По мнению Суворова, таких историй, как в его предстоящем фильме "в российском кино еще не снимали". Кроме Петрова и Резник, в фильме задействованы Ян Цапник, Анна Чурина, Никита Тарасов, Владислав Ветров и Семен Арзуманов.Планируется, что фильм выйдет в прокат, а после появится в онлайн-кинотеатре Okko. Точная дата премьеры в пресс-релизе не называется.
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новости культуры, кино и сериалы, александр петров (актер), знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Александр Петров (актер), Знаменитости, звезды
14:02 08.11.2022
 
Александр Петров снимется в эротической драме

Стартовали съемки эротической драмы "Непослушная" с Александром Петровым

© Фото предоставлено пресс-службой OkkoАлександр Петров на съемках фильма "Непослушная"
Александр Петров на съемках фильма Непослушная
© Фото предоставлено пресс-службой Okko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Стартовали съемки эротической драмы Дмитрия Суворова "Непослушная". Одну из главных ролей исполняет Александр Петров, сообщает пресс-служба проекта.
© Фото предоставлено пресс-службой OkkoАлександр Петров на съемках фильма "Непослушная"
Александр Петров на съемках фильма Непослушная
1 из 2
Александр Петров на съемках фильма "Непослушная"
© Фото предоставлено пресс-службой Okko
© Фото предоставлено пресс-службой OkkoАлександр Петров на съемках фильма "Непослушная"
Александр Петров на съемках фильма Непослушная
2 из 2
Александр Петров на съемках фильма "Непослушная"
© Фото предоставлено пресс-службой Okko
1 из 2
Александр Петров на съемках фильма "Непослушная"
© Фото предоставлено пресс-службой Okko
2 из 2
Александр Петров на съемках фильма "Непослушная"
© Фото предоставлено пресс-службой Okko
Он играет Матвея, босса в строительной компании. Его фирма хочет возвести небоскреб на месте старинного лесопарка. Бизнесмен приезжает в университет, чтобы рассказать об этом студентам. Идея понравилась не всем — будущий эколог Эля (Ася Резник) выступила против.
И привлекла внимание предпринимателя.
Матвей предлагает ей пари. Неделю они ходят на свидания. Если через семь дней самоуверенная красотка все-таки уйдет от него, то он откажется от планов по строительству высотки среди деревьев.
По мнению Суворова, таких историй, как в его предстоящем фильме "в российском кино еще не снимали".
"Это своего рода необычное и очень откровенное прочтение "Золушки", — делится размышлениями постановщик.
Кроме Петрова и Резник, в фильме задействованы Ян Цапник, Анна Чурина, Никита Тарасов, Владислав Ветров и Семен Арзуманов.
Планируется, что фильм выйдет в прокат, а после появится в онлайн-кинотеатре Okko. Точная дата премьеры в пресс-релизе не называется.
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