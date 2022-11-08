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Росавиация одобрила запуск рейсов в Таиланд из Приморья - РИА Новости, 08.11.2022
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Туризм
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Росавиация одобрила запуск рейсов в Таиланд из Приморья
Росавиация одобрила запуск рейсов в Таиланд из Приморья - РИА Новости, 08.11.2022
Росавиация одобрила запуск рейсов в Таиланд из Приморья
Росавиация и аэропорт Владивостока одобрили запуск рейсов "Аэрофлота" в Таиланд из Приморья, но начало перелетов еще не гарантировано, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T07:24
2022-11-08T11:17
туризм
таиланд
владивосток
пхукет (остров)
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Росавиация и аэропорт Владивостока одобрили запуск рейсов "Аэрофлота" в Таиланд из Приморья, но начало перелетов еще не гарантировано, рассказала РИА Новости представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.Ранее на сайте Росавиации появилась информация о получении от "Аэрофлота" заявки на допуск к осуществлению перелетов по маршрутам Владивосток-Пхукет и Владивосток-Бангкок. В соцсетях распространился скан якобы направленного в аэропорт Владивостока запроса на запуск рейсов "Аэрофлота" в Таиланд 26 ноября."Сказать сегодня, что эти рейсы полетят точно, никто не скажет, потому что их еще нет в системе продажи билетов. Как только появится на сайте "Аэрофлота" информация о продаже билетов, цены, график вылетов, детали рейсов, вот тогда можно говорить, что "Аэрофлот" полетит... Росавиация им ("Аэрофлоту" - ред.) дала уже согласие, они там заявку подали, служба аэропорта (Владивосток) с удовольствием дает им это подтверждение", - сообщила собеседница из Дальневосточной турассоциации.Представитель организации предположила, что авиабилеты на рейсы "Аэрофлота" в Таиланд "не будут дешевыми".Согласно табло отправлений на сайте аэропорта Владивосток, на 26 ноября запланированы два рейса в Таиланд: один на Пхукет и один в Бангкок. Первый вылет назначен на 06.05 местного времени (23.05 предыдущего дня мск), а второй - на 18.15 местного времени (11.15 мск). В дальнейшем эти перелеты планируется осуществлять по средам и субботам.С 1 октября в Таиланде не действуют ограничения на въезд, введённые в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Для посещения страны не требуются ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста на коронавирус.
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таиланд, владивосток, пхукет (остров), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Таиланд, Владивосток, Пхукет (остров), Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
07:24 08.11.2022 (обновлено: 11:17 08.11.2022)
 
Росавиация одобрила запуск рейсов в Таиланд из Приморья

Росавиация одобрила запуск рейсов в Таиланд, но начало полетов еще под вопросом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Росавиация и аэропорт Владивостока одобрили запуск рейсов "Аэрофлота" в Таиланд из Приморья, но начало перелетов еще не гарантировано, рассказала РИА Новости представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.
Ранее на сайте Росавиации появилась информация о получении от "Аэрофлота" заявки на допуск к осуществлению перелетов по маршрутам Владивосток-Пхукет и Владивосток-Бангкок. В соцсетях распространился скан якобы направленного в аэропорт Владивостока запроса на запуск рейсов "Аэрофлота" в Таиланд 26 ноября.
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"Сказать сегодня, что эти рейсы полетят точно, никто не скажет, потому что их еще нет в системе продажи билетов. Как только появится на сайте "Аэрофлота" информация о продаже билетов, цены, график вылетов, детали рейсов, вот тогда можно говорить, что "Аэрофлот" полетит... Росавиация им ("Аэрофлоту" - ред.) дала уже согласие, они там заявку подали, служба аэропорта (Владивосток) с удовольствием дает им это подтверждение", - сообщила собеседница из Дальневосточной турассоциации.
Представитель организации предположила, что авиабилеты на рейсы "Аэрофлота" в Таиланд "не будут дешевыми".
Согласно табло отправлений на сайте аэропорта Владивосток, на 26 ноября запланированы два рейса в Таиланд: один на Пхукет и один в Бангкок. Первый вылет назначен на 06.05 местного времени (23.05 предыдущего дня мск), а второй - на 18.15 местного времени (11.15 мск). В дальнейшем эти перелеты планируется осуществлять по средам и субботам.
С 1 октября в Таиланде не действуют ограничения на въезд, введённые в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Для посещения страны не требуются ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста на коронавирус.
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