В Госдепе не видят свидетельств готовности Москвы к переговорам с Киевом
В Госдепе не видят свидетельств готовности Москвы к "добросовестным" переговорам с Киевом
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США не видят свидетельств того, чтобы Россия была готова к "добросовестным" переговорам с Украиной, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.
"У нас нет ничего, чтобы свидетельствовало, что русские готовы к добросовестным переговорам с Украиной", - сказал он на брифинге.
В числе возможных свидетельств этому он назвал прекращение атак на инфраструктуру и Украины.
Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.