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В Госдепе не видят свидетельств готовности Москвы к переговорам с Киевом

В Госдепе не видят свидетельств готовности Москвы к переговорам с Киевом - РИА Новости, 08.11.2022

В Госдепе не видят свидетельств готовности Москвы к переговорам с Киевом

США не видят свидетельств того, чтобы Россия была готова к "добросовестным" переговорам с Украиной, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T23:40

2022-11-08T23:40

2022-11-08T23:40

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США не видят свидетельств того, чтобы Россия была готова к "добросовестным" переговорам с Украиной, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.В числе возможных свидетельств этому он назвал прекращение атак на инфраструктуру и Украины.Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829928534.html

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