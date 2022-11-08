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В Госдепе не видят свидетельств готовности Москвы к переговорам с Киевом - РИА Новости, 08.11.2022
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В Госдепе не видят свидетельств готовности Москвы к переговорам с Киевом
В Госдепе не видят свидетельств готовности Москвы к переговорам с Киевом - РИА Новости, 08.11.2022
В Госдепе не видят свидетельств готовности Москвы к переговорам с Киевом
США не видят свидетельств того, чтобы Россия была готова к "добросовестным" переговорам с Украиной, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:40
2022-11-08T23:40
в мире
владимир зеленский
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нед прайс
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совет национальной безопасности и обороны украины
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США не видят свидетельств того, чтобы Россия была готова к "добросовестным" переговорам с Украиной, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.В числе возможных свидетельств этому он назвал прекращение атак на инфраструктуру и Украины.Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, нед прайс, государственный департамент сша, совет национальной безопасности и обороны украины, оон, сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Нед Прайс, Государственный департамент США, Совет национальной безопасности и обороны Украины, ООН, США
23:40 08.11.2022
 
В Госдепе не видят свидетельств готовности Москвы к переговорам с Киевом

В Госдепе не видят свидетельств готовности Москвы к "добросовестным" переговорам с Киевом

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США не видят свидетельств того, чтобы Россия была готова к "добросовестным" переговорам с Украиной, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.
"У нас нет ничего, чтобы свидетельствовало, что русские готовы к добросовестным переговорам с Украиной", - сказал он на брифинге.
В числе возможных свидетельств этому он назвал прекращение атак на инфраструктуру и Украины.
Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияНед ПрайсГосударственный департамент СШАСовет национальной безопасности и обороны УкраиныООНСША
 
 
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