https://ria.ru/20221108/peregovory-1829943155.html
Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявили в МИД
Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 08.11.2022
Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявили в МИД
Москва не ведет переговоров с США по Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:46
2022-11-08T13:46
2022-11-08T14:04
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
россия
украина
сша
андрей руденко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва не ведет переговоров с США по Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Нет, мы не ведем с ними переговоров", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, россия, украина, сша, андрей руденко
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Россия, Украина, США, Андрей Руденко
13:46 08.11.2022 (обновлено: 14:04 08.11.2022)
Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявили в МИД
Замглавы МИД Руденко: Россия не ведет переговоров с США по Украине