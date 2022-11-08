https://ria.ru/20221108/peregovory-1829943155.html

Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявили в МИД

Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 08.11.2022

Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявили в МИД

Москва не ведет переговоров с США по Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:46

2022-11-08T13:46

2022-11-08T14:04

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

россия

украина

сша

андрей руденко

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва не ведет переговоров с США по Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Нет, мы не ведем с ними переговоров", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html

россия

украина

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, россия, украина, сша, андрей руденко