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Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 08.11.2022
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Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявили в МИД
Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 08.11.2022
Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявили в МИД
Москва не ведет переговоров с США по Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:46
2022-11-08T14:04
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
россия
украина
сша
андрей руденко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва не ведет переговоров с США по Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Нет, мы не ведем с ними переговоров", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, россия, украина, сша, андрей руденко
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Россия, Украина, США, Андрей Руденко
13:46 08.11.2022 (обновлено: 14:04 08.11.2022)
 
Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявили в МИД

Замглавы МИД Руденко: Россия не ведет переговоров с США по Украине

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва не ведет переговоров с США по Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Нет, мы не ведем с ними переговоров", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПолитикаРоссияУкраинаСШААндрей Руденко
 
 
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