11:22 08.11.2022 (обновлено: 11:39 08.11.2022)
Грызлов оценил переговоры по разблокировке российского экспорта
Грызлов: переговоры по разблокировке экспорта России по продуктовой сделке идут медленно
Борис Грызлов. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Переговоры по разблокировке российского экспорта в рамках продуктовой сделки, в том числе по подключению Россельхозбанка к системе SWIFT, идут, но медленно, заявил во вторник председатель высшего совета "Единой России", посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
"Реализация одной части договоренности (продуктовой сделки - ред.) невозможна без выполнения другой. Вместе с тем, США и Евросоюз продолжают чинить препятствия, которые подрывают и финансовую безопасность: до сих пор остается отключенным от международной межбанковской системы SWIFT Россельхозбанк - опорный банк нашего АПК, обслуживающий международные продовольственные сделки", - сказал Грызлов, выступая в рамках международной межпартийной конференции ЕР "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности".
"Переговоры идут, но медленно. Тем не менее, Россия не оставит попыток преодолеть эти сложности для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность миллионов людей по всему миру, в том числе и особенно в странах Африки", - подчеркнул он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.