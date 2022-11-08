https://ria.ru/20221108/peregovory-1829888653.html

Грызлов оценил переговоры по разблокировке российского экспорта

Грызлов оценил переговоры по разблокировке российского экспорта - РИА Новости, 08.11.2022

Грызлов оценил переговоры по разблокировке российского экспорта

Переговоры по разблокировке российского экспорта в рамках продуктовой сделки, в том числе по подключению Россельхозбанка к системе SWIFT, идут, но медленно,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:22

2022-11-08T11:22

2022-11-08T11:39

борис грызлов

политика

россия

экономика

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Переговоры по разблокировке российского экспорта в рамках продуктовой сделки, в том числе по подключению Россельхозбанка к системе SWIFT, идут, но медленно, заявил во вторник председатель высшего совета "Единой России", посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов."Реализация одной части договоренности (продуктовой сделки - ред.) невозможна без выполнения другой. Вместе с тем, США и Евросоюз продолжают чинить препятствия, которые подрывают и финансовую безопасность: до сих пор остается отключенным от международной межбанковской системы SWIFT Россельхозбанк - опорный банк нашего АПК, обслуживающий международные продовольственные сделки", - сказал Грызлов, выступая в рамках международной межпартийной конференции ЕР "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности"."Переговоры идут, но медленно. Тем не менее, Россия не оставит попыток преодолеть эти сложности для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность миллионов людей по всему миру, в том числе и особенно в странах Африки", - подчеркнул он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221107/zerno-1829558554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

борис грызлов, политика, россия, экономика