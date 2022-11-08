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Названа причина эвакуации пациента, погибшего при аварии Ми-2 под Костромой - РИА Новости, 08.11.2022
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Названа причина эвакуации пациента, погибшего при аварии Ми-2 под Костромой
Названа причина эвакуации пациента, погибшего при аварии Ми-2 под Костромой - РИА Новости, 08.11.2022
Названа причина эвакуации пациента, погибшего при аварии Ми-2 под Костромой
Погибшему при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой пациенту было 67 лет, его эвакуировали из города Шарья с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:51
2022-11-08T21:18
происшествия
кострома
ми-2
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Погибшему при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой пациенту было 67 лет, его эвакуировали из города Шарья с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщает администрация региона.Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы."Погибшему пациенту было 67 лет. Его эвакуировали из Шарьи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - заявили власти.Сообщается, что бригады скорой медицинской помощи дежурят со стороны трассы Кострома-Шарья и Кострома-Сусанино. Будут определены оптимальные маршруты для доставки пострадавших, больницы готовы к оказанию помощи.В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что проводят проверку по факту падения вертолета.
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происшествия, кострома, ми-2
Происшествия, Кострома, Ми-2
20:51 08.11.2022 (обновлено: 21:18 08.11.2022)
 
Названа причина эвакуации пациента, погибшего при аварии Ми-2 под Костромой

У пациента, погибшего при аварии вертолета Ми-2 под Костромой, были заболевания сердца

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Погибшему при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой пациенту было 67 лет, его эвакуировали из города Шарья с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщает администрация региона.
Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы.
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 21:18
Один из пострадавших при падении Ми-2 пилотов находится в тяжелом состоянии
"Погибшему пациенту было 67 лет. Его эвакуировали из Шарьи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - заявили власти.
Сообщается, что бригады скорой медицинской помощи дежурят со стороны трассы Кострома-Шарья и Кострома-Сусанино. Будут определены оптимальные маршруты для доставки пострадавших, больницы готовы к оказанию помощи.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что проводят проверку по факту падения вертолета.
Представитель следственного комитета на месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в природном парке Налычево в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-2 в России в 2014-2022 годах
 
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