https://ria.ru/20221108/patsient-1830080982.html

Названа причина эвакуации пациента, погибшего при аварии Ми-2 под Костромой

Названа причина эвакуации пациента, погибшего при аварии Ми-2 под Костромой - РИА Новости, 08.11.2022

Названа причина эвакуации пациента, погибшего при аварии Ми-2 под Костромой

Погибшему при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой пациенту было 67 лет, его эвакуировали из города Шарья с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T20:51

2022-11-08T20:51

2022-11-08T21:18

происшествия

кострома

ми-2

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Погибшему при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой пациенту было 67 лет, его эвакуировали из города Шарья с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщает администрация региона.Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы."Погибшему пациенту было 67 лет. Его эвакуировали из Шарьи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - заявили власти.Сообщается, что бригады скорой медицинской помощи дежурят со стороны трассы Кострома-Шарья и Кострома-Сусанино. Будут определены оптимальные маршруты для доставки пострадавших, больницы готовы к оказанию помощи.В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что проводят проверку по факту падения вертолета.

https://ria.ru/20221108/pilot-1830085701.html

https://ria.ru/20220825/vertolet-1811974030.html

кострома

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кострома, ми-2