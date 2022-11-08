https://ria.ru/20221108/patsient-1830080982.html
Названа причина эвакуации пациента, погибшего при аварии Ми-2 под Костромой
Названа причина эвакуации пациента, погибшего при аварии Ми-2 под Костромой - РИА Новости, 08.11.2022
Названа причина эвакуации пациента, погибшего при аварии Ми-2 под Костромой
Погибшему при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой пациенту было 67 лет, его эвакуировали из города Шарья с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:51
2022-11-08T20:51
2022-11-08T21:18
происшествия
кострома
ми-2
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Погибшему при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой пациенту было 67 лет, его эвакуировали из города Шарья с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщает администрация региона.Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы."Погибшему пациенту было 67 лет. Его эвакуировали из Шарьи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - заявили власти.Сообщается, что бригады скорой медицинской помощи дежурят со стороны трассы Кострома-Шарья и Кострома-Сусанино. Будут определены оптимальные маршруты для доставки пострадавших, больницы готовы к оказанию помощи.В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что проводят проверку по факту падения вертолета.
https://ria.ru/20221108/pilot-1830085701.html
https://ria.ru/20220825/vertolet-1811974030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кострома, ми-2
Происшествия, Кострома, Ми-2
20:51 08.11.2022 (обновлено: 21:18 08.11.2022)
Названа причина эвакуации пациента, погибшего при аварии Ми-2 под Костромой
У пациента, погибшего при аварии вертолета Ми-2 под Костромой, были заболевания сердца
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Погибшему при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой пациенту было 67 лет, его эвакуировали из города Шарья с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщает администрация региона.
Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2
в Костромской области
погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы.
"Погибшему пациенту было 67 лет. Его эвакуировали из Шарьи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - заявили власти.
Сообщается, что бригады скорой медицинской помощи дежурят со стороны трассы Кострома-Шарья и Кострома-Сусанино. Будут определены оптимальные маршруты для доставки пострадавших, больницы готовы к оказанию помощи.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что проводят проверку по факту падения вертолета.