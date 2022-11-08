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Патрушев прибыл в Тегеран - РИА Новости, 08.11.2022
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Патрушев прибыл в Тегеран
Патрушев прибыл в Тегеран - РИА Новости, 08.11.2022
Патрушев прибыл в Тегеран
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник вечером прибыл в столицу Ирана, где проведет ряд переговоров с иранскими официальными лицами,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:57
2022-11-08T23:59
николай патрушев
али шамхани
иран
тегеран (город)
россия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник вечером прибыл в столицу Ирана, где проведет ряд переговоров с иранскими официальными лицами, передает агентство IRNA.Отмечается, что визит Патрушева проходит по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Ирана Али Шамхани."Секретарь Совбеза Российской Федерации прибыл в столицу Ирана по официальному приглашению секретаря ВСНБ Шамхани", - говорится в сообщении.В ходе визита Патрушев проведет переговоры с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана по вопросам развития двусторонних отношений и сотрудничества между Москвой и Тегераном на международной арене.
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николай патрушев, али шамхани, иран, тегеран (город), россия
Николай Патрушев, Али Шамхани, Иран, Тегеран (город), Россия
23:57 08.11.2022 (обновлено: 23:59 08.11.2022)
 
Патрушев прибыл в Тегеран

Секретарь Совбеза Патрушев прибыл в Тегеран на переговоры с иранскими официальными лицами

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник вечером прибыл в столицу Ирана, где проведет ряд переговоров с иранскими официальными лицами, передает агентство IRNA.
Отмечается, что визит Патрушева проходит по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Ирана Али Шамхани.
"Секретарь Совбеза Российской Федерации прибыл в столицу Ирана по официальному приглашению секретаря ВСНБ Шамхани", - говорится в сообщении.
В ходе визита Патрушев проведет переговоры с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана по вопросам развития двусторонних отношений и сотрудничества между Москвой и Тегераном на международной арене.
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Николай ПатрушевАли ШамханиИранТегеран (город)Россия
 
 
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