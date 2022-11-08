https://ria.ru/20221108/patrushev-1830100261.html

Патрушев прибыл в Тегеран

Патрушев прибыл в Тегеран - РИА Новости, 08.11.2022

Патрушев прибыл в Тегеран

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник вечером прибыл в столицу Ирана, где проведет ряд переговоров с иранскими официальными лицами,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T23:57

2022-11-08T23:57

2022-11-08T23:59

николай патрушев

али шамхани

иран

тегеран (город)

россия

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник вечером прибыл в столицу Ирана, где проведет ряд переговоров с иранскими официальными лицами, передает агентство IRNA.Отмечается, что визит Патрушева проходит по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Ирана Али Шамхани."Секретарь Совбеза Российской Федерации прибыл в столицу Ирана по официальному приглашению секретаря ВСНБ Шамхани", - говорится в сообщении.В ходе визита Патрушев проведет переговоры с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана по вопросам развития двусторонних отношений и сотрудничества между Москвой и Тегераном на международной арене.

https://ria.ru/20221102/lavrov-1828735485.html

иран

тегеран (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николай патрушев, али шамхани, иран, тегеран (город), россия