https://ria.ru/20221108/pakistan-1829877245.html
Полиция Пакистана завела дело о нападении на экс-премьера
Полиция Пакистана завела дело о нападении на экс-премьера - РИА Новости, 08.11.2022
Полиция Пакистана завела дело о нападении на экс-премьера
Полиция пакистанской провинции Пенджаб начала расследование дела о нападении на экс-премьера страны Имрана Хана во время марша его партии "Пакистан... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:49
2022-11-08T10:49
2022-11-08T10:49
в мире
имран хан
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пенджаб (пакистан)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя – РИА Новости. Полиция пакистанской провинции Пенджаб начала расследование дела о нападении на экс-премьера страны Имрана Хана во время марша его партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф", сообщает телеканал Geo."Генеральный инспектор Пенджаба Фейсал Шахкар представил в Верховный суд отчет о регистрации дела о нападении на главу PTI Имрана Хана в Вазирабаде 3 ноября… Дело было зарегистрировано в соответствии со статьей 7 закона о борьбе с терроризмом 1997 года в городском полицейском участке Вазирабада", - сообщил телеканал.Накануне Верховный суд Пакистана приказал полиции провинции Пенджаб в течение 24 часов начать расследование покушения на экс-премьера. Вопрос о расследовании покушения на Хана был поднят в понедельник в ходе слушания в Верховном суде по ходатайству МВД страны о возбуждении дела в отношении экс-премьера за якобы игнорирование постановления высшего суда от 25 мая, в котором были определены ограничения для марша партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф".Марш оппозиционной партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" с требованиями новых выборов начался в Пакистане на прошлой неделе, протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада к 11 ноября. После покушения на Имрана Хана лидеры партии заявили, что продолжат марш в столицу страны, как отметил сам Хан, марш возобновится во вторник.Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. В ходе столкновений представители полиции неоднократно применяли слезоточивый газ и открывали стрельбу в воздух. Вскоре "Пакистан Техрик-и-Инсаф" решила завершить марш и не проводить сидячую забастовку в Исламабаде, чтобы избежать кровопролития.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана вынесла Хану вотум недоверия и выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии. Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства. Однако избирательная комиссия Пакистана в конце апреля заявила, что не может провести всеобщие выборы до мая 2023 года.
https://ria.ru/20221103/khan-1828996481.html
https://ria.ru/20221022/pakistan-1825894306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, имран хан, пакистан, пенджаб (пакистан), исламабад
В мире, Имран Хан, Пакистан, Пенджаб (Пакистан), Исламабад
Полиция Пакистана завела дело о нападении на экс-премьера
Полиция в Пенджабе начала расследование дела о нападении на экс-премьера Имрана Хана
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя – РИА Новости.
Полиция пакистанской провинции Пенджаб начала расследование дела о нападении на экс-премьера страны Имрана Хана во время марша его партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф", сообщает телеканал Geo
.
"Генеральный инспектор Пенджаба Фейсал Шахкар представил в Верховный суд отчет о регистрации дела о нападении на главу PTI Имрана Хана в Вазирабаде 3 ноября… Дело было зарегистрировано в соответствии со статьей 7 закона о борьбе с терроризмом 1997 года в городском полицейском участке Вазирабада", - сообщил телеканал.
Накануне Верховный суд Пакистана приказал полиции провинции Пенджаб в течение 24 часов начать расследование покушения на экс-премьера. Вопрос о расследовании покушения на Хана был поднят в понедельник в ходе слушания в Верховном суде по ходатайству МВД страны о возбуждении дела в отношении экс-премьера за якобы игнорирование постановления высшего суда от 25 мая, в котором были определены ограничения для марша партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф".
Марш оппозиционной партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" с требованиями новых выборов начался в Пакистане на прошлой неделе, протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада
к 11 ноября. После покушения на Имрана Хана лидеры партии заявили, что продолжат марш в столицу страны, как отметил сам Хан, марш возобновится во вторник.
Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. В ходе столкновений представители полиции неоднократно применяли слезоточивый газ и открывали стрельбу в воздух. Вскоре "Пакистан Техрик-и-Инсаф" решила завершить марш и не проводить сидячую забастовку в Исламабаде, чтобы избежать кровопролития.
В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана вынесла Хану вотум недоверия и выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии. Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".
Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства. Однако избирательная комиссия Пакистана в конце апреля заявила, что не может провести всеобщие выборы до мая 2023 года.