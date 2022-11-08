https://ria.ru/20221108/pakistan-1829877245.html

Полиция Пакистана завела дело о нападении на экс-премьера

Полиция Пакистана завела дело о нападении на экс-премьера - РИА Новости, 08.11.2022

Полиция Пакистана завела дело о нападении на экс-премьера

Полиция пакистанской провинции Пенджаб начала расследование дела о нападении на экс-премьера страны Имрана Хана во время марша его партии "Пакистан... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:49

2022-11-08T10:49

2022-11-08T10:49

в мире

имран хан

пакистан

пенджаб (пакистан)

исламабад

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя – РИА Новости. Полиция пакистанской провинции Пенджаб начала расследование дела о нападении на экс-премьера страны Имрана Хана во время марша его партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф", сообщает телеканал Geo."Генеральный инспектор Пенджаба Фейсал Шахкар представил в Верховный суд отчет о регистрации дела о нападении на главу PTI Имрана Хана в Вазирабаде 3 ноября… Дело было зарегистрировано в соответствии со статьей 7 закона о борьбе с терроризмом 1997 года в городском полицейском участке Вазирабада", - сообщил телеканал.Накануне Верховный суд Пакистана приказал полиции провинции Пенджаб в течение 24 часов начать расследование покушения на экс-премьера. Вопрос о расследовании покушения на Хана был поднят в понедельник в ходе слушания в Верховном суде по ходатайству МВД страны о возбуждении дела в отношении экс-премьера за якобы игнорирование постановления высшего суда от 25 мая, в котором были определены ограничения для марша партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф".Марш оппозиционной партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" с требованиями новых выборов начался в Пакистане на прошлой неделе, протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада к 11 ноября. После покушения на Имрана Хана лидеры партии заявили, что продолжат марш в столицу страны, как отметил сам Хан, марш возобновится во вторник.Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. В ходе столкновений представители полиции неоднократно применяли слезоточивый газ и открывали стрельбу в воздух. Вскоре "Пакистан Техрик-и-Инсаф" решила завершить марш и не проводить сидячую забастовку в Исламабаде, чтобы избежать кровопролития.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана вынесла Хану вотум недоверия и выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии. Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства. Однако избирательная комиссия Пакистана в конце апреля заявила, что не может провести всеобщие выборы до мая 2023 года.

https://ria.ru/20221103/khan-1828996481.html

https://ria.ru/20221022/pakistan-1825894306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, имран хан, пакистан, пенджаб (пакистан), исламабад