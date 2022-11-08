https://ria.ru/20221108/oslablenie-1829922299.html

Набиуллина объяснила, чем опасно искусственное ослабление рубля

Набиуллина объяснила, чем опасно искусственное ослабление рубля - РИА Новости, 08.11.2022

Набиуллина объяснила, чем опасно искусственное ослабление рубля

Государственное управление курсом рубля, а сейчас звучат предложения искусственно его ослаблять в интересах экспортеров и бюджета, приведет к валютизации... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:37

2022-11-08T12:37

2022-11-08T12:37

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Государственное управление курсом рубля, а сейчас звучат предложения искусственно его ослаблять в интересах экспортеров и бюджета, приведет к валютизации накоплений граждан и экономики, плавающий курс более эффективен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов"."У нас действительно с момента перехода к таргетированию инфляции постоянно идут дискуссии о роли обменного курса. Мы, таргетируя инфляцию, перешли к плавающему курсу, и объясню, почему я до сих пор считаю это эффективной, правильной политикой, вместо того чтобы управлять курсом", - сказала Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов.В экономике разные агенты, разные предприятия - для экспортеров может быть выгоден слабый курс рубля, а для потребителей, для импортеров выгоден крепкий курс, продолжила она. "Именно плавающий курс позволяет найти баланс интересов. Этот плавающий курс отражает, по сути дела, баланс денежных потоков со стороны экспортеров, импортеров", - отметила глава ЦБ."У нас был богатый опыт управления курсом, привязки курса. Вы помните, наверное, в конце 90-х годов был 6 рублей за доллар, и к чему это привело. Мне кажется, этот выстраданный опыт показывает, что плавающий курс более эффективен", - добавила Набиуллина.По ее словам, когда говорят об управлении курсом, обычно говорят о таргетировании номинального курса - столько-то рублей за доллар, но для конкурентоспособности экономики важен реальный обменный курс, который учитывает и инфляцию в других странах. Номинальный курс национальной валюты может быть стабильным, а реальный курс - ослабляться или укрепляться в зависимости от того, что происходит в странах-партнерах, и это будет отражать конкурентноспособность, пояснила председатель Банка России."Поэтому управление номинальным курсом ничего для экономики, с точки зрения конкурентноспособности, практически не дает. При этом та политика, которая была до февраля, эта политика была связана с применением бюджетного правила, действительно позволяла стабилизировать реальный обменный курс, который важен для экономики. Это косвенный эффект был бюджетного правила. Правительство предложило, что оно введет бюджетное правило со следующего года - с переходными периодами, более мягкое, но это позволит такую стабилизацию сделать", - отметила Набиуллина."Когда звучат предложения искусственно ослабить курс для того, чтобы было выгодно экспортерам, бюджетам. Если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс - курс может только ослабляться. Вы думаете, он будет держать деньги в рублях? Это будет происходить валютизация экономики, и это повлияет на все денежно-кредитные условия. Поэтому мы считаем, что плавающий курс в этих условиях, конечно, более эффективен, а меры такой стабилизации реального курса должны быть через бюджетную политику", - подытожила глава ЦБ.

https://ria.ru/20221108/banki-1829871476.html

https://ria.ru/20221108/vklady-1829841371.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)