https://ria.ru/20221108/operatsii-1829870997.html
В АТЦ СНГ рассказали об активизации ИГ* на постсоветском пространстве
В АТЦ СНГ рассказали об активизации ИГ* на постсоветском пространстве - РИА Новости, 08.11.2022
В АТЦ СНГ рассказали об активизации ИГ* на постсоветском пространстве
"Исламское государство"* активизировало планирование операций против международных проектов в постсоветских странах, а также в Афганистане, заявил во вторник... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:26
2022-11-08T10:26
2022-11-08T10:26
евгений сысоев
исламское государство
снг
шос
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ТАШКЕНТ, 8 ноя - РИА Новости. "Исламское государство"* активизировало планирование операций против международных проектов в постсоветских странах, а также в Афганистане, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.В Ташкенте во вторник открылась восьмая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) "Современная безопасность: вызовы и решения"."Наблюдается активность ИГИЛ* и в направлении планирования операций против международных проектов на территории стран постсоветского пространства ", - сказал Сысоев на конференции.Глава АТЦ отметил, что призывы лидеров группировки к джихаду против так называемого "рабства со стороны Китая, России, Пакистана и Турции" ставят под угрозу строительство крупного железнодорожного коридора Термез - Кабул - Пешевар и газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221108/verbovka-1829851177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений сысоев, исламское государство, снг, шос
Евгений Сысоев, Исламское государство, СНГ, ШОС
В АТЦ СНГ рассказали об активизации ИГ* на постсоветском пространстве
Глава АТЦ СНГ Сысоев: ИГ* планирует операции против проектов в постсоветских странах