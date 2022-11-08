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В АТЦ СНГ рассказали об активизации ИГ* на постсоветском пространстве - РИА Новости, 08.11.2022
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В АТЦ СНГ рассказали об активизации ИГ* на постсоветском пространстве
В АТЦ СНГ рассказали об активизации ИГ* на постсоветском пространстве - РИА Новости, 08.11.2022
В АТЦ СНГ рассказали об активизации ИГ* на постсоветском пространстве
"Исламское государство"* активизировало планирование операций против международных проектов в постсоветских странах, а также в Афганистане, заявил во вторник... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:26
2022-11-08T10:26
евгений сысоев
исламское государство
снг
шос
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ТАШКЕНТ, 8 ноя - РИА Новости. "Исламское государство"* активизировало планирование операций против международных проектов в постсоветских странах, а также в Афганистане, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.В Ташкенте во вторник открылась восьмая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) "Современная безопасность: вызовы и решения"."Наблюдается активность ИГИЛ* и в направлении планирования операций против международных проектов на территории стран постсоветского пространства ", - сказал Сысоев на конференции.Глава АТЦ отметил, что призывы лидеров группировки к джихаду против так называемого "рабства со стороны Китая, России, Пакистана и Турции" ставят под угрозу строительство крупного железнодорожного коридора Термез - Кабул - Пешевар и газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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евгений сысоев, исламское государство, снг, шос
Евгений Сысоев, Исламское государство, СНГ, ШОС
10:26 08.11.2022
 
В АТЦ СНГ рассказали об активизации ИГ* на постсоветском пространстве

Глава АТЦ СНГ Сысоев: ИГ* планирует операции против проектов в постсоветских странах

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 8 ноя - РИА Новости. "Исламское государство"* активизировало планирование операций против международных проектов в постсоветских странах, а также в Афганистане, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.
В Ташкенте во вторник открылась восьмая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) "Современная безопасность: вызовы и решения".
"Наблюдается активность ИГИЛ* и в направлении планирования операций против международных проектов на территории стран постсоветского пространства ", - сказал Сысоев на конференции.
Глава АТЦ отметил, что призывы лидеров группировки к джихаду против так называемого "рабства со стороны Китая, России, Пакистана и Турции" ставят под угрозу строительство крупного железнодорожного коридора Термез - Кабул - Пешевар и газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 08:32
На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации
 
Евгений СысоевИсламское государствоСНГШОС
 
 
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