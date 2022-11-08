https://ria.ru/20221108/operatsii-1829870997.html

В АТЦ СНГ рассказали об активизации ИГ* на постсоветском пространстве

В АТЦ СНГ рассказали об активизации ИГ* на постсоветском пространстве - РИА Новости, 08.11.2022

В АТЦ СНГ рассказали об активизации ИГ* на постсоветском пространстве

"Исламское государство"* активизировало планирование операций против международных проектов в постсоветских странах, а также в Афганистане, заявил во вторник... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:26

2022-11-08T10:26

2022-11-08T10:26

евгений сысоев

исламское государство

снг

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg

ТАШКЕНТ, 8 ноя - РИА Новости. "Исламское государство"* активизировало планирование операций против международных проектов в постсоветских странах, а также в Афганистане, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.В Ташкенте во вторник открылась восьмая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) "Современная безопасность: вызовы и решения"."Наблюдается активность ИГИЛ* и в направлении планирования операций против международных проектов на территории стран постсоветского пространства ", - сказал Сысоев на конференции.Глава АТЦ отметил, что призывы лидеров группировки к джихаду против так называемого "рабства со стороны Китая, России, Пакистана и Турции" ставят под угрозу строительство крупного железнодорожного коридора Термез - Кабул - Пешевар и газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221108/verbovka-1829851177.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений сысоев, исламское государство, снг, шос