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В МИД России предложили Африке выступать с общей повесткой в ОПЕК - РИА Новости, 08.11.2022
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В МИД России предложили Африке выступать с общей повесткой в ОПЕК
В МИД России предложили Африке выступать с общей повесткой в ОПЕК - РИА Новости, 08.11.2022
В МИД России предложили Африке выступать с общей повесткой в ОПЕК
Россия и Африка могут выступать с общей повесткой в ОПЕК и в рамках Форума стран-экспортеров газа, в том числе по теме внутреннего потребления и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:06
2022-11-08T12:06
олег озеров
россия
африка
опек
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Африка могут выступать с общей повесткой в ОПЕК и в рамках Форума стран-экспортеров газа, в том числе по теме внутреннего потребления и переформатирования углеводородного рынка, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия - Африка Олег Озеров."На страны Африки приходится почти половина мест в Форуме стран-экспортёров газа и в ОПЕК. Россия и Африка могут выступать в этих организациях с общей повесткой - поддерживать внутреннее потребление, переформатирование нынешнего углеводородного рынка и действующих на нем механизмов ценообразования в интересах стран и потребителей",- сказал Озеров, выступая на международной межпартийной конференции "Единой России" "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности".
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олег озеров, россия, африка, опек, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Олег Озеров, Россия, Африка, ОПЕК, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:06 08.11.2022
 
В МИД России предложили Африке выступать с общей повесткой в ОПЕК

Посол МИД Озеров считает, что Россия и Африка могли бы выступать с общей повесткой в ОПЕК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Африка могут выступать с общей повесткой в ОПЕК и в рамках Форума стран-экспортеров газа, в том числе по теме внутреннего потребления и переформатирования углеводородного рынка, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия - Африка Олег Озеров.
"На страны Африки приходится почти половина мест в Форуме стран-экспортёров газа и в ОПЕК. Россия и Африка могут выступать в этих организациях с общей повесткой - поддерживать внутреннее потребление, переформатирование нынешнего углеводородного рынка и действующих на нем механизмов ценообразования в интересах стран и потребителей",- сказал Озеров, выступая на международной межпартийной конференции "Единой России" "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 16:47
Генсек ООН призвал снять препятствия для экспорта удобрений из России
 
Олег ОзеровРоссияАфрикаОПЕКЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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