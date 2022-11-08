https://ria.ru/20221108/opek-1829911399.html

В МИД России предложили Африке выступать с общей повесткой в ОПЕК

В МИД России предложили Африке выступать с общей повесткой в ОПЕК - РИА Новости, 08.11.2022

В МИД России предложили Африке выступать с общей повесткой в ОПЕК

Россия и Африка могут выступать с общей повесткой в ОПЕК и в рамках Форума стран-экспортеров газа, в том числе по теме внутреннего потребления и... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:06

2022-11-08T12:06

2022-11-08T12:06

олег озеров

россия

африка

опек

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Африка могут выступать с общей повесткой в ОПЕК и в рамках Форума стран-экспортеров газа, в том числе по теме внутреннего потребления и переформатирования углеводородного рынка, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия - Африка Олег Озеров."На страны Африки приходится почти половина мест в Форуме стран-экспортёров газа и в ОПЕК. Россия и Африка могут выступать в этих организациях с общей повесткой - поддерживать внутреннее потребление, переформатирование нынешнего углеводородного рынка и действующих на нем механизмов ценообразования в интересах стран и потребителей",- сказал Озеров, выступая на международной межпартийной конференции "Единой России" "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности".

https://ria.ru/20221103/oon-1829045719.html

россия

африка

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

олег озеров, россия, африка, опек, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)