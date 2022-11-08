https://ria.ru/20221108/opek-1829911399.html
В МИД России предложили Африке выступать с общей повесткой в ОПЕК
В МИД России предложили Африке выступать с общей повесткой в ОПЕК - РИА Новости, 08.11.2022
В МИД России предложили Африке выступать с общей повесткой в ОПЕК
Россия и Африка могут выступать с общей повесткой в ОПЕК и в рамках Форума стран-экспортеров газа, в том числе по теме внутреннего потребления и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:06
2022-11-08T12:06
2022-11-08T12:06
олег озеров
россия
африка
опек
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Африка могут выступать с общей повесткой в ОПЕК и в рамках Форума стран-экспортеров газа, в том числе по теме внутреннего потребления и переформатирования углеводородного рынка, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия - Африка Олег Озеров."На страны Африки приходится почти половина мест в Форуме стран-экспортёров газа и в ОПЕК. Россия и Африка могут выступать в этих организациях с общей повесткой - поддерживать внутреннее потребление, переформатирование нынешнего углеводородного рынка и действующих на нем механизмов ценообразования в интересах стран и потребителей",- сказал Озеров, выступая на международной межпартийной конференции "Единой России" "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности".
https://ria.ru/20221103/oon-1829045719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег озеров, россия, африка, опек, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Олег Озеров, Россия, Африка, ОПЕК, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД России предложили Африке выступать с общей повесткой в ОПЕК
Посол МИД Озеров считает, что Россия и Африка могли бы выступать с общей повесткой в ОПЕК